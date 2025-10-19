Διπλό της Πετρολίνα ΑΕΚ επί του ΑΠΟΕΛ στο Λευκόθεο

Με νίκη για την Πετρολίνα ΑΕΚ, ολοκληρώθηκε η μια εκ των σημερινών αναμετρήσεων για την 3η αγωνιστική της 1ης φάσης για την ECOMMBX Basket League, καθώς η ομάδα της Λάρνακας, συμπληρώνοντας τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις (όπως και ο MAD Διγενής), κέρδισε στο Λευκόθεο τον γηπεδούχο ΑΠΟΕΛ με 96-61.

Η ΑΕΚ, που σε γενικές γραμμές ήταν αρκετά καλύτερη από τον αντίπαλο της, είχε αποκτήσει από τις αρχές το προβάδισμα και ενώ στο ημίχρονο είχε προηγηθεί με 49-31. Κορυφαίος για τη νικήτρια ήταν ο McKinnis, που σημείωσε 20 πόντους και αξιολογήθηκε με βαθμό 32.

Με προβάδισμα 10-2 για την ΑΕΚ ξεκίνησε η αναμέτρηση, καθώς η ομάδα της Λάρνακας κατάφερε να αιφνιδιάσει τους γηπεδούχους.

Στη συνέχεια όμως ο ΑΠΟΕΛ βρήκε ρυθμό καθώς και λύσεις στην επίθεση για να μειώσει σε 12-10, αλλά ήταν και πάλι η ΑΕΚ που βρήκε περισσότερες εκτελεστικές λύσεις στα χρονικά σημεία που ακολούθησαν, με τον McKinnis να αποτελεί συνεχή απειλή για το καλάθι του ΑΠΟΕΛ.

Έτσι με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου η ΑΕΚ είχε το προβάδισμα με 25-17.

Στις αρχές της 2ης περιόδου, το προβάδισμα της ΑΕΚ έφθασε στο +12, όταν προηγήθηκε με 32-20.

H AEK συντηρώντας σταθερά το προβάδισμα κοντά στο +10, χάριν στη δυνατή της άμυνα, δεν επέτρεπε στον ΑΠΟΕΛ να απειλήσει και ενώ λίγο μετά το 16`, η τιμή της υπέρ της διαφοράς ανέβηκε στο +12 (37-25), αλλά η ομάδα της Λάρνακας, συνεχίζοντας να αποδίδει καλύτερα και στις δυο πλευρές του γηπέδου, ανέβασε ακόμη περισσότερο τη διαφορά, που έφθασε στους 20 (49-29), λίγο πριν το τέλος του ημίχρονου.

Σε αυτό το σημείο η ΑΕΚ προηγήθηκε με 49-31.

Καταφανής ήταν η κυριαρχία της ΑΕΚ και κατά την 3η περίοδο, με την ομάδα της Λάρνακας να εξακολουθεί να έχει περισσότερες λύσεις σε άμυνα και επίθεση και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, να ανεβάζει και άλλο την τιμή της υπέρ της διαφοράς, με το ΑΠΟΕΛ να μην βρίσκει τρόπο αντίδρασης.

Η τετράδα Hollingsworth, Cooper, Βάρσος, McKinnis, έδινε λύσεις στην επίθεση για τους φιλοξενούμενους, που ανέβασαν τη διαφορά στους 30 πόντους (73-43), κάτι που συνέβη στο 29`, ενώ στο 30`, η ΑΕΚ προηγήθηκε με 75-46.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, πάρα πολύ δύσκολα θα μπορούσε να άλλαζε κάτι ως το ποιος θα ήταν ο νικητής της αναμέτρησης στο Λευκόθεο...

Κατά τις αρχές της 4ης περιόδου η ΑΕΚ άνοιξε τη διαφορά στο +36 (84-48) και πλέον τα χρονικά σημεία που απέμεναν, απέκτησαν διαδικαστικό χαρακτήρα...

Τελικά η ΑΕΚ επικράτησε με 96-61.

Δεκάλεπτα: 17-25, 31-49, 46-75, 61-96.

ΑΠΟΕΛ Περεστρόικα (Νικόλας Παπαδόπουλος): Taylor 3, Honor 16 (3), Whyte 16 (3), Παπαμιχαήλ 8 (2), Funderburk 4, Σοφοκλέους 1, Μύθιλλος, Χ`Κώστας, Κοιλαράς 5 (1), Μαννάρης, Λουκά 8, Σιάλαρος.

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 17 (1), Cooper 15 (3), Βάρσος 14 (1), Nottage 4, McKinnis 20, Γιανναράς 6 (1), Στυλιανού, Λοϊζίδης 4, Παπαδόπουλος 2, Hunt 11 (2), Παντελή 3, Diggs.