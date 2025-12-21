ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Διπλό για την Ανόρθωση κόντρα στον Διγενή

Με το διπλό έφυγε η Ανόρθωση από το Λευκόθεο, επικρατώντας με 70-85 επί του MAD Διγενή Ακρίτα Μόρφου. Κορυφαίος καλαθοσφαιριστής για τους νικητές αναδείχθηκε ο Hawkins με σκορ index 26.

Με τρίποντο ξεκίνησε ο αγώνας και τον Hawkins να δίνει προβάδισμα στην Ανόρθωση (3-0). Ο Διγενής ισοφάρισε στο 3’ όμως η Ανόρθωση πήρε εκ νέου προβάδισμα και με δύο σερί τρόποντα έκανε το 13-5. Η διαφορά ανέβηκε στο +10, με τον Atem να ευστοχεί σε τρίποντο στο 8’.

Οι γηπεδούχοι είχαν ένα καλύτερο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Williams να μειώνει σε 28-22 με το τρίποντο του στο 12’. Οι βολές του Punter στο 19’ μείωσαν σε 42-40 και το ημίχρονο έληξε στο 40-45.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ρυθμούς και έπαιζαν πιο επιθετικά, με τις βολές του Hawkins στο 25’ να κάνουν το 51-45. Η ομάδα της Μόρφου μείωσε στο 28’ σε 58-48, ενώ με τους 7 σερί πόντους πριν τη λήξη του δεκαλέπτου, η «Κυρία» ανέβασε τη διαφορά στο +15 (65-50).

Ο Διγενής προσπάθησε στην τελευταία περίοδο να ανατρέψει το σκορ όμως η Ανόρθωση διατηρούσε το προβάδισμά της και έλεγχε το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Ανέβασε τη διαφορά και πήρε το ροζ φύλλο αγώνος με

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 40-45, 50-65, 70-85

MAD Διγενής Ακρίτας Μόρφου (Ντράγκαν Ράτσα): Williams 25(1), Punter 14, Καραγιάννης, Κone 8, Οkekuoyen 12 (1), Σιζόπουλος, Kruse 1, Βασιλείου 6(1), El Bejjani 4, Γαβριήλ

Aνόρθωση (Patrick Nelson Daniel): Ηawkins 27(3), Hinds 18 (3), Atem 20 (3), Muosa 5, Christensen, Τομπάζος, Μαραγκός 7, Γκαρσία 2, Χειμώνας 6(2)

