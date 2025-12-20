ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νίκησε τον Απόλλωνα με buzzer beater ο ΑΠΟΕΛ

Συναρπαστικό ήταν το παιχνίδι μεταξύ ΑΠΟΕΛ Perestroika και Απόλλωνα, καθώς το αποτέλεσμα κρίθηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο ΑΠΟΕΛ επικράτησε με 86-84, και κορυφαίο παίκτη τον Funderburk Jr με σκορ index 28.

Δυναμικό ξεκίνημα είχε ο Απόλλωνας που με δύο σερί τρίποντα άνοιξε το σκορ με 6-0 (2’). Ο ΑΠΟΕΛ μείωσε σε 6-2 στο επόμενο λεπτό, ενώ στο 5’ πήρε για πρώτη φορά προβάδισμα στο παιχνίδι με 10-9. Στο 9’, οι βολές του Funderburk Jr ανέβασαν τη διαφορά στο +6 για τους γηπεδούχους (21-15).

Στη δεύτερη περίοδο οι «γαλαζοκίτρινοι» ανέβηκαν στο +8 με τον Whyte να ευστοχεί σε βολές (32-24). Στο 6’, η ομάδα της Λεμεσού ανέβασε ρυθμούς και μέσα σε 2 λεπτά πέτυχε 11 σερί πόντους φέροντας το παιχνίδι στα ίσα (40-40). Δύο δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου ο Παπαδημητριου ευστόχησε σε τρίποντο βάζοντας τον Απόλλωνα μπροστά στο σκορ με 47-44.

Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν πολύ ανταγωνιστικό, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται κοντά στο σκορ καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου. Υπήρχαν εναλλαγές στο σκορ, ισοπαλίες, ενώ το δεκάλεπτο έληξε στο 61-63.

Με τον ίδιο ρυθμό συνέχισε και η τελευταία περίοδος, με τον Απόλλωνα να παίρνει προβάδισμα με 79-73 στο 7’. Οι φιλοξενούμενοι κρατούσαν το προβάδισμά τους μέχρι το τελευταίο λεπτό που οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 84-84 με τις βολές του Funderburg. Όλα έδειχναν ότι ο αγώνας θα πήγαινε παράταση, μέχρι που ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε φάουλ στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο Funderburg ήταν εύστοχος και στις 2 βολές και πήρε τι νίκη με 86-84!

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 44-47, 61-63, 86-84

ΑΠΟΕΛ Περεστρόικα (Νικόλας Παπαδόπουλος): Taylor 8, Honor 20 (2), Whyte 24 (3), Μύθιλλος 3(1), Funderburg 28(3), Χ`Κώστας, Κοιλαράς, Παπαμιχαήλ 3(1), Λουκά.

Απόλλων (Δημήτρης Κουκούρης): Plet 14, Thomas 32(4), Adams 16 (1), Powell 16(5), Ιερωνυμίδης, Παπαδημητρίου 6 (2), Καραμπατάκης, Αντωνιάδης

Διαβαστε ακομη