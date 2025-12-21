ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έκλεισε νικηφόρα το 2025 η Cowin ΑΕΛ, κέρδισε εντός την ΕΘΑ

Έκλεισε νικηφόρα το 2025 η Cowin ΑΕΛ, κέρδισε εντός την ΕΘΑ

Eντός έδρας νίκη με 80-66 πέτυχε η Cowin ΑΕΛ επί της ΕΘΑ, σε αγώνα για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος γυναικών, με την οποία ολοκληρώνεται η α’ φάση της διοργάνωσης.

Η ομάδα της Λεμεσού μπήκε στον αγώνα με σερί έξι πόντων, έπειτα από δυο καλάθια της Waggoner και ενδιάμεσα ένα από την Γκομπετζισβιλι, με την ΕΘΑ να παίρνει προβάδισμα στο 5' μετά το τρίποντο της Kolyandrova που έκλεισε το σερί επτά πόντων (7-9). Οι «γαλαζοκίτρινοι» μπήκαν και πάλι μπροστά και στο 8' με το καλάθι της Κασάπη είχαν διαφορά επτά πόντων (18-11), όση είχαν και στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου που ολοκληρώθηκε με το δίποντο της Γεωργίου (20-13).

Στα πρώτα δύο λεπτά του δεύτερου δεκαλέπτου οι γηπεδούχοι με τα καλάθια των Κασάπη και Τσινέκε (24-13) έφεραν τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου διεύρυναν το υπέρ τους. Στο 18', μετά από δύο βολές της Kolyandrova, ήταν στους 16 πόντους (43-27), για να ακολουθήσει σερί για την Cowin AΕΛ που πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 22 πόντων (49-27).

Στο τρίτο δεκάλεπτο η ομάδα της Λεμεσού υπερασπίστηκε το υπέρ της προβάδισμα, διατηρώντας τη διαφορά στα ίδια επίπεδα, αυξάνοντάς της κατά έναν πόντο (66-43), για να μειώσει το συγκρότημα της Έγκωμης στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, κατά εννέα πόντους, για να διαμορφωθεί το τελικό 80-66.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-13, 49-27, 66-43, 80-66

Cowin ΑΕΛ (Μιχάλης Κουνούνης)

Παπαδούρη 10 (2), Γεωργίου 9 (2), Waggoner 24 (1), Γκομπετζισβίλι 5, Οικονομίδου 7 (1), Φτερούδη, Τσινεκέ 16 (3), Αντωνίου 3 (1), Μούσκου

ΕΘΑ (Παρασκευή Γεωργίου)

Kolyandrova 20 (2), Χριστοδούλου 19 (2), Κινάνη 3, Παπαλλά 4, Daniel 20, Ευτυχίου, Κοντού, Πέτρου

Διαβαστε ακομη