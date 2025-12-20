ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην παράταση πήρε ο Αχιλλέας την πρώτη του νίκη επί της ΕΘΑ

Με μιαν συναρπαστική αναμέτρηση άνοιξε η αυλαία των αναμετρήσεων του Σαββάτου για τη 10η αγωνιστική της 1ης φάσης για το Πρωτάθλημα της ECOMMBX Basket League και μετά την ολοκλήρωση της, ο Αχιλλέας κέρδισε εκτός έδρας την ΕΘΑ με 81-80, μετά από παράταση.

Στο 40`, οι δυο ομάδες ήταν ισόπαλες με 72-72, ενώ στο ημίχρονο η ΕΘΑ είχε το προβάδισμα με 37-31.

Αυτή ήταν και η πρώτη φετινή επιτυχία για την ομάδα του Αχιλλέα, που είχε για κορυφαίο τον Reynolds (19 πόντοι – 28 βαθμοί).

Με συνεχόμενο προβάδισμα για τον Αχιλλέα εξελίχθηκε το πρώτο κομμάτι της αναμέτρησης, καθώς αρχικά οι φιλοξενούμενοι είχαν προηγηθεί με 4-0 και κράτησαν σε όλη την υπόλοιπη διάρκεια της 1ης περιόδου την πρωτοπορία.

Ο Acquaah, αποτελούσε την κύρια εκτελεστική λύση για την ομάδα του Καϊμακλίου, που προηγήθηκε στο 5` με 10-7 και ενώ η ΕΘΑ παρότι βρισκόταν συνεχώς κοντά, εν τούτοις στο 10` οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 18-15.

Γενικά η 1η περίοδος εκτυλίχθηκε σε αργό τέμπο, κάτι που συνεχίστηκε και στις αρχές της 2ης και ενώ οι εκατέρωθεν δυνατές άμυνες ήταν το κύριο στοιχείο, ο Αχιλλέας συνέχισε να συντηρεί ένα ελαφρύ προβάδισμα και έτσι στο 13`, ήταν μπροστά με 21-20.

Λίγο μετά το 14` η ΕΘΑ προσπέρασε για πρώτη φορά, όταν προηγήθηκε με 22-21.

Στη συνέχεια η γηπεδούχος βρίσκοντας λύσεις από τον Langlais, είχε προηγηθεί με 33-25, κάτι που συνέβη λίγο πριν το 18`, ενώ με την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, η ΕΘΑ προηγήθηκε με 37-31.

Συναρπαστική ήταν η εξέλιξη κατά την 3η περίοδο, καθώς στην αρχή ο Αχιλλέας μετά από σερί που έφθασε στο 9-2, προσπέρασε με 40-39.

Από εκείνο το χρονικό σημείο (που ήταν το 23`), οι δυο ομάδες ήταν συνεχώς κοντά, με την ΕΘΑ ωστόσο να κρατάει το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια της 3ης περιόδου.

Η γηπεδούχος προηγήθηκε με 46-45 στο 25`, ενώ λίγο πριν το 30`, χρονικό σημείο στο οποίο η ΕΘΑ προηγήθηκε με 54-52, ο Αχιλλέας είχε αποκτήσει σε άλλες δυο περιπτώσεις το προβάδισμα.

Η διαφορά των δυο πόντων, άφηνε ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα ενόψει της 4ης περιόδου.

Στην αρχή, η ΕΘΑ απέκτησε προβάδισμα με +9 (61-52).

Στη συνέχεια όμως ο Αχιλλέας βελτιωμένος και στις δυο πλευρές του γηπέδου, μείωνε διαρκώς τη διαφορά, με κυριότερη εκτελεστική λύση τον Cole, μέχρι που οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 63-61 (σερί 11-0), λίγο πριν το 34`.

Αυτή η διακύμανση προκάλεσε αρκετό ενδιαφέρον ενόψει της τελικής ευθείας της αναμέτρησης και ενώ στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 68-63.

Ο Αχιλλέας συντηρούσε ένα συνεχόμενο πλην όμως ανατρέψιμο προβάδισμα στα επόμενα χρονικά σημεία και ενώ στο 38`, ήταν μπροστά με 72-68.

Όμως στο 39`, η ΕΘΑ ισοφάρισε σε 72-72, για να ακολουθήσουν διαδοχικά λάθη εκατέρωθεν και έτσι το ισόπαλο αυτό αποτέλεσμα παράμεινε αμετάβλητο ως το τέλος και έτσι, η αναμέτρηση οδηγήθηκε στην παράταση.

Αρχικά η ΕΘΑ προηγήθηκε με 75-72 και έπειτα ο Αχιλλέας ισοφάρισε σε 75-75.

Λίγο μετά το 43` η γηπεδούχος ανέκτησε το προβάδισμα με 80-75, αλλά οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν σε 80-80, λίγο πριν το 44` και έτσι η αγωνία παρέμενε στο κατακόρυφο!

Νέα διαδοχικά λάθη εκατέρωθεν όπως και στα τελικά χρονικά σημεία της κανονικής διάρκειας, αλλά στο ένα δευτερόλεπτο πριν από το τέλος, με μια βολή του Reynolds, ο Αχιλλέας έφθασε στη νίκη με 81-80.

Δεκάλεπτα: 15-18, 37-31, 54-52, 72-72. Παράταση: 80-81.

ΕΘΑ (Μιχάλης Ζάκου): Henderson 17 (1), Gray 21, Νεοφύτου 4 (1), Χριστοδουλίδης 5 (1), Langlais 23, Γεωργίου 2, Ηρακλέους, Βλάχος 8 (1).

Αχιλλέας (Ευριπίδης Ανδρέου): Νεοφύτου 10 (2), Acquaah 19 (1), Cole 24 (6), Ανδρέου 6 (1), Reynolds 19, Γεωργιάδης 2, Σαχπαζίδης 1, Αγρότης.

Κυπρος

