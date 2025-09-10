Ο Θρυλέων έρχεται Κύπρο για να ξεσηκώσει τον κόσμο στο τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης»

Μια ξεχωριστή και ευχάριστη νότα έρχεται να προστεθεί στο φετινό τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης», καθώς στη διοργάνωση θα δώσει το «παρών» ο Θρυλέων, η εμβληματική μασκότ του Ολυμπιακού Πειραιώς.

Γνωστός και αγαπητός σε μικρούς και μεγάλους, ο Θρυλέων αποτελεί σύμβολο χαράς, διασκέδασης και αθλητικού πνεύματος. Η παρουσία του στο τουρνουά θα χαρίσει μοναδικές στιγμές τόσο στους φιλάθλους όσο και στις οικογένειες που θα βρεθούν στις εξέδρες, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό κλίμα γιορτής.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον Θρυλέων, να φωτογραφηθεί μαζί του και να μοιραστεί χαμόγελα και όμορφες αναμνήσεις. Πρόκειται για μια εμπειρία που ενισχύει τον οικογενειακό χαρακτήρα του τουρνουά, προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο για να βρεθεί κανείς στα γήπεδα και να απολαύσει το κορυφαίο μπασκετικό γεγονός της χρονιάς.

Με τη συμμετοχή σπουδαίων ομάδων, την παρουσία προσωπικοτήτων του μπάσκετ και τώρα και του αγαπημένου Θρυλέων, το φετινό τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης», συνεχίζει να αναδεικνύεται σε μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου που συνδυάζει τον αθλητισμό με την ψυχαγωγία, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες σε όλους.