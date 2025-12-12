ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ολυμπιακός είναι σ' επαφές με τον Μανδά

Ο Ολυμπιακός είναι σ' επαφές με τον Μανδά

Η Λάτσιο είναι ανοικτή σε προτάσεις για την παραχώρηση του Χρήστο Μανδά,

Ο 23χρονος διεθνής τερματοφύλακας πιέζει για να φύγει τον Ιανουάριο από την ομάδα της Ρώμης, καθώς έχει χάσει τη θέση του στη βασική ενδεκάδα. Μάλιστα η ιταλική εφημερίδα «La Repubblica» αναφέρει πως ο Ελληνας γκολκίπερ ζήτησε επιτακτικά, μέσω του ατζέντη του, ν' αποχωρήσει στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο και να πάει σε άλλη ομάδα, όπου θα είναι βασικός.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ ο Μανδάς εξετάζει προτάσεις από ομάδες της Αγγλίας και της Ισπανίας, ενώ και η Γαλατασαράι έχει δείξει ενδιαφέρον, αλλά τις τελευταίες ημέρες έχει μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του και ο Ολυμπιακός! Ο σύλλογος της Ρώμης πιστεύει πως μπορεί να βάλει στα ταμεία του ένα ποσό που θα αγγίζει τα 15 εκατ. ευρώ, ενώ είχε δώσει μόλις ένα εκατ. για να πάρει τα δικαιώματα του το 2023 από τον ΟΦΗ. Ο Μανδάς υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029, με τις αποδοχές του να φτάνουν απο τις 200 χιλιάδες ευρώ, στις 800 χιλιάδες ετησίως.

