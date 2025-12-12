ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Χρήστος Μουζακίτης έγινε ο ακριβότερος ποδοσφαιριστής της Stoiximan Superleague

Την Παρασκευή (12/12), το Transfermarkt προχώρησε στις καθιερωμένες του ανανεώσεις στις αξίες των ποδοσφαιριστών, με τον νταμπλούχο Ελλάδας, Ολυμπιακό να έχει πλέον τρείς ποδοσφαιριστές στην πρώτη τετράδα. 

Πρώτος στην λίστα και μεγάλος πρωταγωνιστής αυτού του μήνα είναι ο Χρήστος Μουζακίτης, ο νικητής του Golden Boy Web 2025 είδε την αξία του να ανεβαίνει από τα 15 εκατομμύρια ευρώ στα 25, λαμβάνοντας την μεγαλύτερη αύξηση από όλους τους παίκτες του πρωταθλήματος. 

Έτσι, ο διεθνής χαφ ξεπέρασε τον Γιάννη Κωνσταντέλια και είναι πλέον, ο ποδοσφαιριστής με την μεγαλύτερη αξία στην λίγκα. Παράλληλα, ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ ανέβασε την αξία του κατά τρία εκατομμύρια ευρώ και πλέον αξίζει 20 εκατομμύρια, ενώ ο Κωνσταντίνος Τζολάκης 15 εκατομμύρια, συν δύο από την τελευταία ενημέρωση του Νοεμβρίου, τέλος ο Έσε συμπληρώνει την τετράδα με αξία 14 εκατ. ευρώ (+2 εκατ.). 

Διαβαστε ακομη