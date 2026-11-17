Περισσότερες επιλογές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος θα έχει ο προπονητής του Απόλλωνα Ερνάν Λοσάδα στην κυριακάτικη αναμέτρηση με την Ομόνοια 29ης Μαΐου στο «Αλφαμέγα» (19:00). Οι Ασόρο, Ροντρίγκεζ και Σπόλιαριτς νιώθουν πολύ καλύτερα και αναμένεται να επιστρέψουν στη διάθεση του Αργεντίνου κόουτς, όπως βεβαίως και οι Μαλεκκίδης και Εσκρίτσε, οι οποίοι εξέτισαν την ποινή των κίτρινων καρτών.

Συνεπώς, ο Λοσάδα είναι στην ευχάριστη θέση να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα γι’ αυτόν τον σημαντικό αγώνα. Και είναι σημαντικό το παιχνίδι καθώς μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, οι κυανόλευκοι καίγονται για επιστροφή στις επιτυχίες. Επιπλέον, θέλουν να εκμεταλλευτούν τα αποτελέσματα από άλλους αγώνες, όπως αυτό του αιώνιου ντέρμπι ανάμεσα σε Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος, ο 44χρονος προπονητής έδωσε έμφαση στις αδυναμίες της ομάδας του, με στόχο να παρουσιαστεί με αλλαγμένο πρόσωπο με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Στον Απόλλωνα γνωρίζουν ότι είναι σημαντικό την Κυριακή η ομάδα να συνδυάσει τη νίκη με μια καλή εμφάνιση.