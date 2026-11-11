Χαμογελά και το πιστεύει

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Ο Ούγκο Μαρτίνς έχει δώσει ταυτότητα στη λεμεσιανή ομάδα και διαφέρει από τις προηγούμενες σεζόν

Η ΑΕΛ πάει στη διακοπή του πρωταθλήματος στο -2 από την κορυφή και στην 3η θέση (συγκάτοικος με Ομόνοια). Μία πορεία που σίγουρα δεν μπορεί να θεωρηθεί κακή, στην προσπάθεια για επιστροφή σε πρωταγωνιστική πορεία.

Ο Ούγκο Μαρτίνς έχει δώσει ταυτότητα στη λεμεσιανή ομάδα και διαφέρει από τις προηγούμενες σεζόν. Είναι πιο απαιτητική και αυτό το πράττει κυρίως με μικρομεσαίες ομάδες. Το στοίχημα είναι να καταφέρει να κάνει μικρές υπερβάσεις στην πορεία ώστε να μεγαλώσει η πίστη για κάτι καλό. Έχει ηττηθεί από ΑΠΟΕΛ, Άρη και Ομόνοια και στο φινάλε του α΄ γύρου θα παίξει με ΑΕΚ και Απόλλωνα.

Στο μεταξύ, με την επανέναρξη η ΑΕΛ και τον αγώνα εκτός έδρας απέναντι στην Καρμιώτισαα, θα παρουσιαστεί ενισχυμένη στον χώρο του κέντρου. Ο Ζόκε θα είναι έτοιμος μετά τον τραυματισμό του ενώ θα λήξει και η τιμωρία του Καφού, ο οποίος είχε τιμωρηθεί με επιπλέον έξι αγωνιστικές, πέραν της αυτόματης αποβολής στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ. Γενικά το τεχνικό επιτελείο θα αποκτήσει ευελιξία κινήσεων και ελπίζει η ποιότητα του ρόστερ να αποτυπωθεί και στο γρασίδι.

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