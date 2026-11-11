Οι μεταδόσεις σήμερα Τετάρτη (11/11)
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Τετάρτη 11/11
ΡΙΚ2
20:00 Μπάσκετ: Γκρόνινγκεν - ΑΕΛ
Cytavision Sports 5
14:00 ΑΤΡ 250 - Stockholm
Cytavision Sports 7
14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
Cytavision Sports 8
21:30 Βόλεϊ: Σπόρτινγκ - Μπακού
Cablenet Sports 2
19:45 C.L (γ): Λέουβεν - Κόγκε
22:00 C.L (γ): Γιουβέντους - Λιόν
Cablenet Sports 3
22:00 C.L (γ): Μπενφίκα - Αούστρια
Νοvasports Prime
20:00 Μπάσκετ: Άρης - Ρίγα Ζέλι
Νοvasports 3
21:00 Μπάσκετ: Λε Μαν - Μπούργος
Νοvasports 4
18:00 Μπάσκετ: Μπακσασεχίρ - Λιετκαμπέλις
21:45 Μπάσκετ: Παρί - Φενέρμπαχτσε
Νοvasports 5
20:30 Μπάσκετ: Ντερτόνα - Χάποελ
Νοvasports Start
21:45 Μπάσκετ: Παρτιζάν - Μπασκόνια