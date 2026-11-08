Διπλό για την ΑΕΚ επί του Διγενή και έκανε το 5/5

Στο 3' ο ACRO4U Διγενής Ακρίτας Μόρφου είχε προβάδισμα 6-4 μετά το καλάθι του Jackson,με την Πετρολίνα ΑΕΚ στη συνέχεια να περνά μπροστά και στο 8' με τις δύο βολές του Βάρσου είχε διάφορα με διψήφιο αριθμό πόντων (10-21), ενώ μέχρι το τέλος της περιόδου έφθασε τους εννέα (10-29) μετά και τις τρεις βολές του Μάρκου (10-29).

Στο 14' μετά από δυο βολές του Hudson για τους γηπεδούχους οι αποστάσεις ήταν στους 15 πόντους (18-33), με τους κιτρινοπράσινους να την αυξάνουν στους 29 (25-54) με το τρίποντο του Γιανναρά, μισό λεπτό πριν από τη λήξη της περιόδου, που έκλεισε με τρίποντο του Burraston (28-54), ο οποίος συνολικά είχε επτά τρίποντα στον αγώνα.

Πλέον τα πράγματα είχαν γίνει εύκολα για την ομάδα της Λάρνακας, αν και το συγκρότημα της Μόρφου έριξε τη διαφορά κατά 12 πόντους (61-75) στο τρίτο δεκάλεπτο, στο τέταρτο οι κιτρινοπράσινοι άνοιξαν εκ νέου κι άλλο την ψαλίδα του σκορ, παίρνοντας το ροζ φύλλο με 103-78.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 10-29, 28-54, 61-75, 78-103

ACRO4U Διγενής Ακρίτας Μόρφου (Χάντι Ελ Χάτζι)

Jackson 14, Hudson 12 (1), Γεωργίου 15 (3), Burraston 21 (7), Hall 5, Kruse, Βασιλείου 3 (1), El Bejjami 6, Ιερωνυμίδης 2

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης)

Mucius 16 (3), Γιανναράς 9 (2), Durham 11, Tate 16 (2), Hunt 8 (1), Diggs 5 (1), Παυλίδης 6 (1), Βάρσος 6, Σάββα, Κουκούρης 3, Μάρκου 10 (2), Mckinnis 13