Τέταρτη συνεχόμενη νίκη για την TRIA EKA ΑΕΛ BC, επικράτησε της Ανόρθωσης

Την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της στην ECOMMBX Basket League πανηγύρισε η TRIA EKA ΑΕΛ BC, η οποία επικράτησε εκτός έδρας της Ανόρθωσης Αμμοχώστου με 82-74, στην αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (7/11) στην αίθουσα της Β΄ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού, για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η ομάδα της Κάλιας Παπαδοπούλου διατήρησε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, όμως χρειάστηκε να διαχειριστεί την αντίδραση της Ανόρθωσης, η οποία παρέμεινε κοντά στο σκορ και διεκδίκησε τη νίκη μέχρι τα τελευταία λεπτά. Με το αποτέλεσμα αυτό, η ΑΕΛ ανέβασε τον απολογισμό της στις τέσσερις νίκες και μία ήττα, ενώ η Ανόρθωση παραμένει χωρίς νίκη μετά από πέντε αγωνιστικές.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Brendan Bailey, ο οποίος σημείωσε 25 πόντους με έξι τρίποντα και μάζεψε 11 ριμπάουντ, ενώ ο Javonte Johnson πρόσθεσε 20 πόντους με τέσσερα τρίποντα. Ο Troy Glover είχε 12 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 κοψίματα, ενώ ο Sincere Carry μοίρασε 8 ασίστ. Για την Ανόρθωση, πρώτος σκόρερ ήταν ο Γιώργος Τρετιακόβ με 16 πόντους, ενώ οι Charles Henderson και Πάρης Μαραγκός πρόσθεσαν από 10.

Η αναμέτρηση άρχισε με τις δύο ομάδες να βρίσκονται κοντά στο σκορ. Η Ανόρθωση προηγήθηκε με 2-0, όμως η ΑΕΛ πέρασε μπροστά με 7-4. Οι γηπεδούχοι πλησίασαν στον πόντο (6-7), προτού οι φιλοξενούμενοι βρουν λύσεις από την περιφέρεια, με τον Bailey να ευστοχεί σε δύο συνεχόμενα τρίποντα για το 12-6 και το 15-6.

Η ΑΕΛ διατήρησε το προβάδισμά της στη συνέχεια, φτάνοντας στο 20-13, όμως η Ανόρθωση αντέδρασε και με τρίποντα των Charles και Boykin μείωσε σε 22-19. Ένα καλάθι του Johnson στην εκπνοή διαμόρφωσε το 24-19 της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η ΑΕΛ προηγήθηκε με 31-24 και στη συνέχεια με 36-26, έπειτα από τρίποντο του Johnson. Η Ανόρθωση, ωστόσο, βελτίωσε την επιθετική της παρουσία και άρχισε να μειώνει τη διαφορά.

Με πόντους των Henderson, Federiko και Muosa, οι γηπεδούχοι πλησίασαν σε 39-37 και στη συνέχεια ισοφάρισαν σε 39-39. Η ΑΕΛ απάντησε με τρίποντο του Johnson για το 42-39, ενώ ο Μαραγκός μείωσε σε 42-41. Μία εύστοχη ελεύθερη βολή του Glover διαμόρφωσε το 43-41, με το οποίο οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια.

Με την επιστροφή από την ανάπαυλα, η Ανόρθωση συνέχισε να πιέζει και με πέντε συνεχόμενους πόντους του Τρετιάκοφ πλησίασε στον πόντο (49-48). Η ομάδα της Αμμοχώστου διατήρησε την επαφή με το σκορ μέχρι το 51-50, όμως η ΑΕΛ κατάφερε να δημιουργήσει εκ νέου διαφορά.

Με τρίποντα των Αρμακόλα, Johnson και Bailey, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 60-52, ενώ στη συνέχεια αύξησαν τη διαφορά στους 12 πόντους (66-54). Ένα τρίποντο του Ανδρέα Χειμώνα στα τελευταία δευτερόλεπτα διαμόρφωσε το 66-57, με το οποίο ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Ανόρθωση προσπάθησε να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης. Με πόντους των Henderson, Χειμώνα και Τρετιάκοφ μείωσε σε 66-63, περίπου οκτώ λεπτά πριν από τη λήξη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Η ΑΕΛ βρήκε την απάντηση με δύο τρίποντα του Bailey, αυξάνοντας τη διαφορά σε 72-65, ενώ στη συνέχεια ο Glover και ο Johnson ανέβασαν το προβάδισμα στους 11 πόντους (76-65).

Η Ανόρθωση δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και με καλάθι του Μαραγκού και τρίποντο του Charles μείωσε σε 76-70, περίπου τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος.

Οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο, διατήρησαν την ψυχραιμία τους στα τελευταία λεπτά. Με καλάθια των Glover και Bailey προηγήθηκαν με 80-70, ενώ δύο εύστοχες ελεύθερες βολές του Carry διαμόρφωσαν το 82-72. Ο Muosa μείωσε στα τελευταία δευτερόλεπτα, με την ΑΕΛ να φτάνει τελικά στην επικράτηση με 82-74.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 41-43, 57-66, 74-82.

Ανόρθωση Αμμοχώστου (Στυλιανός Γρηγορίου): Charles 8 (2), Τρετιάκοφ 16 (1), Χειμώνας 8 (2), Henderson 10, Federiko 6, Boykin 7 (1), Τομπάζος, Φιλίππου, Μαραγκός 10 (1), Garcia 3 (1), Muosa 6.

TRIA EKA ΑΕΛ BC (Κάλια Παπαδοπούλου): Clark 3 (1), Johnson 20 (4), Χριστοδούλου 2, Glover 12, Carry 9, Bailey 25 (6), Φουλλίδης, Αρμακόλας 9 (3), Κωνσταντίνου, Faye 2, Γεωργίου.