ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τέταρτη συνεχόμενη νίκη για την TRIA EKA ΑΕΛ BC, επικράτησε της Ανόρθωσης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Brendan Bailey, ο οποίος σημείωσε 25 πόντους

Την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της στην ECOMMBX Basket League πανηγύρισε η TRIA EKA ΑΕΛ BC, η οποία επικράτησε εκτός έδρας της Ανόρθωσης Αμμοχώστου με 82-74, στην αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (7/11) στην αίθουσα της Β΄ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού, για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η ομάδα της Κάλιας Παπαδοπούλου διατήρησε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, όμως χρειάστηκε να διαχειριστεί την αντίδραση της Ανόρθωσης, η οποία παρέμεινε κοντά στο σκορ και διεκδίκησε τη νίκη μέχρι τα τελευταία λεπτά. Με το αποτέλεσμα αυτό, η ΑΕΛ ανέβασε τον απολογισμό της στις τέσσερις νίκες και μία ήττα, ενώ η Ανόρθωση παραμένει χωρίς νίκη μετά από πέντε αγωνιστικές.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Brendan Bailey, ο οποίος σημείωσε 25 πόντους με έξι τρίποντα και μάζεψε 11 ριμπάουντ, ενώ ο Javonte Johnson πρόσθεσε 20 πόντους με τέσσερα τρίποντα. Ο Troy Glover είχε 12 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 κοψίματα, ενώ ο Sincere Carry μοίρασε 8 ασίστ. Για την Ανόρθωση, πρώτος σκόρερ ήταν ο Γιώργος Τρετιακόβ με 16 πόντους, ενώ οι Charles Henderson και Πάρης Μαραγκός πρόσθεσαν από 10.

Η αναμέτρηση άρχισε με τις δύο ομάδες να βρίσκονται κοντά στο σκορ. Η Ανόρθωση προηγήθηκε με 2-0, όμως η ΑΕΛ πέρασε μπροστά με 7-4. Οι γηπεδούχοι πλησίασαν στον πόντο (6-7), προτού οι φιλοξενούμενοι βρουν λύσεις από την περιφέρεια, με τον Bailey να ευστοχεί σε δύο συνεχόμενα τρίποντα για το 12-6 και το 15-6.

Η ΑΕΛ διατήρησε το προβάδισμά της στη συνέχεια, φτάνοντας στο 20-13, όμως η Ανόρθωση αντέδρασε και με τρίποντα των Charles και Boykin μείωσε σε 22-19. Ένα καλάθι του Johnson στην εκπνοή διαμόρφωσε το 24-19 της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η ΑΕΛ προηγήθηκε με 31-24 και στη συνέχεια με 36-26, έπειτα από τρίποντο του Johnson. Η Ανόρθωση, ωστόσο, βελτίωσε την επιθετική της παρουσία και άρχισε να μειώνει τη διαφορά.

Με πόντους των Henderson, Federiko και Muosa, οι γηπεδούχοι πλησίασαν σε 39-37 και στη συνέχεια ισοφάρισαν σε 39-39. Η ΑΕΛ απάντησε με τρίποντο του Johnson για το 42-39, ενώ ο Μαραγκός μείωσε σε 42-41. Μία εύστοχη ελεύθερη βολή του Glover διαμόρφωσε το 43-41, με το οποίο οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια.

Με την επιστροφή από την ανάπαυλα, η Ανόρθωση συνέχισε να πιέζει και με πέντε συνεχόμενους πόντους του Τρετιάκοφ πλησίασε στον πόντο (49-48). Η ομάδα της Αμμοχώστου διατήρησε την επαφή με το σκορ μέχρι το 51-50, όμως η ΑΕΛ κατάφερε να δημιουργήσει εκ νέου διαφορά.

Με τρίποντα των Αρμακόλα, Johnson και Bailey, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 60-52, ενώ στη συνέχεια αύξησαν τη διαφορά στους 12 πόντους (66-54). Ένα τρίποντο του Ανδρέα Χειμώνα στα τελευταία δευτερόλεπτα διαμόρφωσε το 66-57, με το οποίο ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Ανόρθωση προσπάθησε να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης. Με πόντους των Henderson, Χειμώνα και Τρετιάκοφ μείωσε σε 66-63, περίπου οκτώ λεπτά πριν από τη λήξη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Η ΑΕΛ βρήκε την απάντηση με δύο τρίποντα του Bailey, αυξάνοντας τη διαφορά σε 72-65, ενώ στη συνέχεια ο Glover και ο Johnson ανέβασαν το προβάδισμα στους 11 πόντους (76-65).

Η Ανόρθωση δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και με καλάθι του Μαραγκού και τρίποντο του Charles μείωσε σε 76-70, περίπου τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος.

Οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο, διατήρησαν την ψυχραιμία τους στα τελευταία λεπτά. Με καλάθια των Glover και Bailey προηγήθηκαν με 80-70, ενώ δύο εύστοχες ελεύθερες βολές του Carry διαμόρφωσαν το 82-72. Ο Muosa μείωσε στα τελευταία δευτερόλεπτα, με την ΑΕΛ να φτάνει τελικά στην επικράτηση με 82-74.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 41-43, 57-66, 74-82.

Ανόρθωση Αμμοχώστου (Στυλιανός Γρηγορίου): Charles 8 (2), Τρετιάκοφ 16 (1), Χειμώνας 8 (2), Henderson 10, Federiko 6, Boykin 7 (1), Τομπάζος, Φιλίππου, Μαραγκός 10 (1), Garcia 3 (1), Muosa 6.

TRIA EKA ΑΕΛ BC (Κάλια Παπαδοπούλου): Clark 3 (1), Johnson 20 (4), Χριστοδούλου 2, Glover 12, Carry 9, Bailey 25 (6), Φουλλίδης, Αρμακόλας 9 (3), Κωνσταντίνου, Faye 2, Γεωργίου.

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπροςΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εικόνες... φιάσκο στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Βραζιλίας

AUTO MOTO

|

Category image

Και ο Αβέρωφ στο πάρτι για τα 100 του ΑΠΟΕΛ - «Μια πορεία δεμένη με την ιστορία και τους αγώνες της Κύπρου»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Σίτι έστειλε τη Γιουνάιτεντ στη ζώνη του υποβιβασμού μετά από 40 χρόνια!

Premier League

|

Category image

Ασταμάτητη Μπολόνια, πέρασε κι από την Πάρμα

Serie A

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Το καθήκον της η ΑΕΛ, παλικαρίσιο τρίποντο ο Ολυμπιακός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μέγα κάζο για τη Σίτι!

Premier League

|

Category image

Άστοχος...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Mε την έννοια της λέξης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Pyro show για τα 100 του ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στην 3η θέση με «τριάρα» ο Άρης

Super League

|

Category image

Κωστή: «Εκεί βρίσκεται η δύναμή μας»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Λοσάδα: «Θέλω να είμαι κύριος και να παραδεχτώ πως η προσπάθεια του αντιπάλου ήταν μεγάλη»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τέταρτη συνεχόμενη νίκη για την TRIA EKA ΑΕΛ BC, επικράτησε της Ανόρθωσης

Κύπρος

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το «χρυσό» τρίποντο του Ολυμπιακού

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

(ΦΩΤΟΣ) Χαμός στο σωματείο, αποθεώθηκαν οι παλαίμαχοι του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη