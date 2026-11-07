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Εκτός έδρας νίκη για τον Κεραυνό επί του ΑΠΟΕΛ μετά από ένα συναρπαστικό ντέρμπι

ΓΗΠΕΔΟ

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Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Crockett (24 πόντοι – 32 βαθμοί)

Με νικητή τον Κεραυνό τελείωσε στο Λευκόθεο το ντέρμπι για την 5η αγωνιστική της 1ης φάσης για το πρωτάθλημα της ECOMMBX Basket League, με το τελικό αποτέλεσμα να είναι 80-73.

Ήταν και συναρπαστική αναμέτρηση και ενώ στο ημίχρονο οι δυο ομάδες ήταν ισόπαλες με 40-40.

Στο 35` το αποτέλεσμα ήταν στο 67-66 για τον Κεραυνό που τελικά έφθασε στη νίκη που τον διατηρεί αήττητο μετά από πέντε αγωνιστικές.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Crockett (24 πόντοι – 32 βαθμοί)

Δυναμικό ήταν το μπάσιμο του ΑΠΟΕΛ στην αναμέτρηση καθώς περιορίζοντας αισθητά τις προσπάθειες του Κεραυνού στην επίθεση, προηγήθηκε στο 7` με 16-6.

Ο Κεραυνός έπρεπε να αντιδρούσε άμεσα.

Βρίσκοντας λύσεις από την περιφέρεια, μείωσε σε 20-12 λίγο μετά το 8`, ενώ με το τέλος της 1ης περιόδου μείωσε ακόμα περισσότερο και συγκεκριμένα, στο -4 καθώς στο 10`, ο ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε με 21-17.

Στην αρχή της 2ης περιόδου ο Κεραυνός μείωσε σε 21-19 και λίγο πριν το 14` έριξε ξανά τη διαφορά στο καλάθι (27-25).

Όταν το χρονόμετρο έδειξε το 16`, ο Κεραυνός προσπέρασε με 33-31 και στα επόμενα χρονικά σημεία συντηρούσε ένα ελαφρύ προβάδισμα, τη στιγμή που ο ρυθμός ήταν ξανά γρήγορος.

Με τη λήξη του ημιχρόνου οι δυο ομάδες ήταν ισόπαλες με 40-40.

Με εναλλασσόμενο προβάδισμα εξελίχθηκαν τα αρχικά χρονικά σημεία της 3ης περιόδου και ενώ στο 25`, ο Κεραυνός ήταν μπροστά με 52-51.

Όλα προδίκαζαν μιαν αγωνιώδη συνέχεια.

Ωστόσο λίγο μετά, ο Κεραυνός προηγήθηκε με 59-51, χάριν κυρίως στους πόντους του Crockett.

Στο 29`, ο Κεραυνός προηγήθηκε με 64-51 και ο ΑΠΟΕΛ έψαχνε για αντίδραση, όμως στο 30`, αυτό ήταν το αποτέλεσμα.

Στην αρχή της 4ης περιόδου, ο ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε με σερί 5-0 και έτσι μείωσε σε 64-56, ενώ στο 35` το σερί των γηπεδούχων ανέβηκε στο 12-3 και έτσι η διαφορά έπεσε στους 6 πόντους (67-63).

Λίγο μετά το 35` οι Γαλαζοκίτρινοι έριξαν τη διαφορά στην ελάχιστη τιμή, όταν μείωσαν σε 67-66 και πλέον η αγωνία ανέβαινε στο κατακόρυφο.

Ωστόσο στο 38`, ο Κεραυνός αφού βρήκε λύσεις στην επίθεση προηγήθηκε με 73-68.

Με πρωταγωνιστή τον Givance στα τελικά χρονικά σημεία, ο Κεραυνός κράτησε το προβάδισμα για να φθάσει τελικά στη νίκη με 80-73.

Δεκάλεπτα: 21-17, 40-40, 51-64, 73-80.  

ΑΠΟΕΛ (Ν. Παπαδόπουλος): Gaffney 17 (1), Σιμιτζής 5 (1), Sherman 11 (2), Skinner 12 (2), Funderburg 13, Blackmon 15 (1), Παπαμιχαήλ, Μαντοβάνης.

Κεραυνός (Β. Κούνας): Givance 12 (1), Πασιαλής 4, Μιχαήλ 10, Flowers 17 (3), Allen 13 (1), Στυλιανού, Κουμής, Τίγκας, Crockett 24 (2), Gresham.

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