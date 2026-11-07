Εκτός έδρας νίκη για τον Κεραυνό επί του ΑΠΟΕΛ μετά από ένα συναρπαστικό ντέρμπι

Με νικητή τον Κεραυνό τελείωσε στο Λευκόθεο το ντέρμπι για την 5η αγωνιστική της 1ης φάσης για το πρωτάθλημα της ECOMMBX Basket League, με το τελικό αποτέλεσμα να είναι 80-73.

Ήταν και συναρπαστική αναμέτρηση και ενώ στο ημίχρονο οι δυο ομάδες ήταν ισόπαλες με 40-40.

Στο 35` το αποτέλεσμα ήταν στο 67-66 για τον Κεραυνό που τελικά έφθασε στη νίκη που τον διατηρεί αήττητο μετά από πέντε αγωνιστικές.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Crockett (24 πόντοι – 32 βαθμοί)

Δυναμικό ήταν το μπάσιμο του ΑΠΟΕΛ στην αναμέτρηση καθώς περιορίζοντας αισθητά τις προσπάθειες του Κεραυνού στην επίθεση, προηγήθηκε στο 7` με 16-6.

Ο Κεραυνός έπρεπε να αντιδρούσε άμεσα.

Βρίσκοντας λύσεις από την περιφέρεια, μείωσε σε 20-12 λίγο μετά το 8`, ενώ με το τέλος της 1ης περιόδου μείωσε ακόμα περισσότερο και συγκεκριμένα, στο -4 καθώς στο 10`, ο ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε με 21-17.

Στην αρχή της 2ης περιόδου ο Κεραυνός μείωσε σε 21-19 και λίγο πριν το 14` έριξε ξανά τη διαφορά στο καλάθι (27-25).

Όταν το χρονόμετρο έδειξε το 16`, ο Κεραυνός προσπέρασε με 33-31 και στα επόμενα χρονικά σημεία συντηρούσε ένα ελαφρύ προβάδισμα, τη στιγμή που ο ρυθμός ήταν ξανά γρήγορος.

Με τη λήξη του ημιχρόνου οι δυο ομάδες ήταν ισόπαλες με 40-40.

Με εναλλασσόμενο προβάδισμα εξελίχθηκαν τα αρχικά χρονικά σημεία της 3ης περιόδου και ενώ στο 25`, ο Κεραυνός ήταν μπροστά με 52-51.

Όλα προδίκαζαν μιαν αγωνιώδη συνέχεια.

Ωστόσο λίγο μετά, ο Κεραυνός προηγήθηκε με 59-51, χάριν κυρίως στους πόντους του Crockett.

Στο 29`, ο Κεραυνός προηγήθηκε με 64-51 και ο ΑΠΟΕΛ έψαχνε για αντίδραση, όμως στο 30`, αυτό ήταν το αποτέλεσμα.

Στην αρχή της 4ης περιόδου, ο ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε με σερί 5-0 και έτσι μείωσε σε 64-56, ενώ στο 35` το σερί των γηπεδούχων ανέβηκε στο 12-3 και έτσι η διαφορά έπεσε στους 6 πόντους (67-63).

Λίγο μετά το 35` οι Γαλαζοκίτρινοι έριξαν τη διαφορά στην ελάχιστη τιμή, όταν μείωσαν σε 67-66 και πλέον η αγωνία ανέβαινε στο κατακόρυφο.

Ωστόσο στο 38`, ο Κεραυνός αφού βρήκε λύσεις στην επίθεση προηγήθηκε με 73-68.

Με πρωταγωνιστή τον Givance στα τελικά χρονικά σημεία, ο Κεραυνός κράτησε το προβάδισμα για να φθάσει τελικά στη νίκη με 80-73.

Δεκάλεπτα: 21-17, 40-40, 51-64, 73-80.

ΑΠΟΕΛ (Ν. Παπαδόπουλος): Gaffney 17 (1), Σιμιτζής 5 (1), Sherman 11 (2), Skinner 12 (2), Funderburg 13, Blackmon 15 (1), Παπαμιχαήλ, Μαντοβάνης.

Κεραυνός (Β. Κούνας): Givance 12 (1), Πασιαλής 4, Μιχαήλ 10, Flowers 17 (3), Allen 13 (1), Στυλιανού, Κουμής, Τίγκας, Crockett 24 (2), Gresham.