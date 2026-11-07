ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Κλείδωσε» η οκτάδα για τα ATP Finals στο Τορίνο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Οι Φράνσις Τιαφόου και Ραφαέλ Χόδαρ πήραν τα δύο τελευταία εισιτήρια.

Μετά και την ολοκλήρωση των προημιτελικών στο Masters του Παρισιού, συμπληρώθηκε η οκτάδα των ATP Finals, που θα διεξαχθούν στο Τορίνο από τις 15 έως τις 22 Νοεμβρίου.

Οι Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Κάρλος Αλκαράθ, Μπεν Σέλτον, Ντανιίλ Μεντβέντεφ, Φλάβιο Κόμπολι και Άρτουρ Φις είχαν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους στην οκτάδα, με τους Φράνσις Τιαφόου και Ραφαέλ Χόδαρ να συμπληρώνουν το παζλ. Οι δυο τελευταίοι πήραν τα εναπομείναντα εισιτήρια, αφήνοντας εκτός τους Τέιλορ Φριτζ και Τόμι Πολ, που δεν κατάφεραν να προκριθούν στα ημιτελικά στο Παρίσι.

Για τους Κόμπολι, Φις, Τιαφόου και Χόδαρ, η συμμετοχή στο ATP Finals θα είναι η πρώτη της καριέρας τους. Ξεχωρίζει η περίπτωση του 20χρονου Χόδαρ, ο οποίος θα είναι ο νεότερος παίκτης της φετινής διοργάνωσης και κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία του στο Τορίνο στην πρώτη του χρονιά στο ATP Tour.

Στο Τορίνο, οι συμμετέχοντες θα διεκδικήσουν τον τίτλο μέσα από τη διαδικασία των ομίλων και στη συνέχεια τα ημιτελικά. Η φετινή διοργάνωση θα έχει διαφορετικό πρωταθλητή, καθώς ο Γιανίκ Σίνερ, που είχε κατακτήσει το τρόπαιο πέρυσι, δεν θα βρίσκεται στο Τορίνο, καθώς ολοκλήρωσε πρόωρα τη σεζόν του λόγω του τραυματισμού στο γόνατο, ενώ εκτός έμεινε και ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

athletiko.gr

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στα χρώματα του ΑΠΟΕΛ το παλιό δημαρχείο της Λευκωσίας

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Συνέχισαν χέρι – χέρι με δύσκολες νίκες οι Ντόρτμουντ και Μπάγερν

Bundesliga

|

Category image

Μαρτίνς: «Είμαι περήφανος, έχουμε πολλές απουσίες...»

ΑΕΛ

|

Category image

Τα αποκαλυπτήρια της πλακέτας για τα 100χρονα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

LIVE στις 19:00 το Ολυμπιακός - Απόλλων (οι 11άδες)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι πήρε το τρίποντο η ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επέστρεψε στις νίκες και πλησίασε στο -2 η ΑΕΛ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πανικός στο κέντρο - Παρών ο Λιασής για την λαμπαδηδρομία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο πατέρας του Νεϊμάρ αναλαμβάνει CEO στη Σάντος

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ήχησε... δύο φορές συναγερμός στην ΑΕΛ - Εκτός με φορείο ο Μουγκέ

ΑΕΛ

|

Category image

(ΦΩΤΟΣ/ΒΙΝΤΕΟ) Στα Πορτοκαλί η Λήδρας για τα 100χρονα του ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ολυμπιακός - Απόλλωνας: Οι εντεκάδες του αγώνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επιστρέφουν Ερικ Γκαρσία και Κρίστενσεν στην Μπαρτσελόνα

La Liga

|

Category image

Επίσημο: Τέλος ο Οκκάς!

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Eίναι άτυχη είναι όμως και επιπόλαια η Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη