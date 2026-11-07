«Κλείδωσε» η οκτάδα για τα ATP Finals στο Τορίνο

Μετά και την ολοκλήρωση των προημιτελικών στο Masters του Παρισιού, συμπληρώθηκε η οκτάδα των ATP Finals, που θα διεξαχθούν στο Τορίνο από τις 15 έως τις 22 Νοεμβρίου.

Οι Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Κάρλος Αλκαράθ, Μπεν Σέλτον, Ντανιίλ Μεντβέντεφ, Φλάβιο Κόμπολι και Άρτουρ Φις είχαν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους στην οκτάδα, με τους Φράνσις Τιαφόου και Ραφαέλ Χόδαρ να συμπληρώνουν το παζλ. Οι δυο τελευταίοι πήραν τα εναπομείναντα εισιτήρια, αφήνοντας εκτός τους Τέιλορ Φριτζ και Τόμι Πολ, που δεν κατάφεραν να προκριθούν στα ημιτελικά στο Παρίσι.

Για τους Κόμπολι, Φις, Τιαφόου και Χόδαρ, η συμμετοχή στο ATP Finals θα είναι η πρώτη της καριέρας τους. Ξεχωρίζει η περίπτωση του 20χρονου Χόδαρ, ο οποίος θα είναι ο νεότερος παίκτης της φετινής διοργάνωσης και κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία του στο Τορίνο στην πρώτη του χρονιά στο ATP Tour.

Στο Τορίνο, οι συμμετέχοντες θα διεκδικήσουν τον τίτλο μέσα από τη διαδικασία των ομίλων και στη συνέχεια τα ημιτελικά. Η φετινή διοργάνωση θα έχει διαφορετικό πρωταθλητή, καθώς ο Γιανίκ Σίνερ, που είχε κατακτήσει το τρόπαιο πέρυσι, δεν θα βρίσκεται στο Τορίνο, καθώς ολοκλήρωσε πρόωρα τη σεζόν του λόγω του τραυματισμού στο γόνατο, ενώ εκτός έμεινε και ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

athletiko.gr