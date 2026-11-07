Ανάσες με ηρεμία, χαμόγελα αισιοδοξίας αλλά μπορεί και καλύτερα

Η ΑΕΚ πήρε δεν είχε εύκολο βράδι την Παρασκευή (06/11) απέναντι στην Καρμιώτισσα, μα στο τέλος μέτρησε η ποιότητά της και πανηγύρισε την 6η της νίκη. Με 20 βαθμούς πάει στη διακοπή από την 1η θέση και αναμφίβολα αυτό είναι κάτι που φέρνει ικανοποίηση στο κιτρινοπράσινο στρατόπεδο. Θα περιμένει πως οι ανταγωνιστές της θα... στραβοπατήσουν ώστε να αποκτήσει απόσταση και να έχει άνεση.

Αν δεν ήταν στη... μέση η ισοπαλία με την Krasava E.N.Y., τα χαμόγελα ικανοποίησης θα ήταν ακόμη περισσότερα. Όμως πάει στη διακοπή με ηρεμία και χαμόγελα αισιοδοξίας, έχοντας διανύσει ένα διάστημα προσαρμογής.

Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Και αρκετά μάλιστα. Άλλωστε το είπε και ο Σεγιές μετά το τέλος της αναμέτρησης με την ομάδα των Πολεμιδιών. Υπάρχει έλλειψη σταθερότητας στην απόδοση και κάποιες φορές το πλήρωσε. Εφόσον βρει καλύτερα πατήματα, θα μπορέσει να κερδίζει και πιο άνετα.