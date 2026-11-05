Κάλεσμα για την παρουσίαση της επετειακής εμφάνισης

Με ανακοίνωση του το σωματείο του ΑΠΟΕΛ κάνει κάλεσμα στον κόσμο της ομάδας για να δώσει το παρών του στον αγώνα της καλαθοσφαιρικής ομάδας στον αγώνα με τον Κεραυνό στο Λευκόθεο το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου, στις 12:00.

Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, θα γίνουν η παρουσίαση της επετειακής εμφάνισης της ομάδας.

Η ανακοίνωση:

«Η εβδομάδα των εορτασμών για τη συμπλήρωση 100 χρόνων ένδοξης ιστορίας του ΑΠΟΕΛ συνεχίζεται στο Λευκόθεο.

Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, στις 12:00, η ομάδα μας αντιμετωπίζει τον Κεραυνό, στο πλαίσιο της ECOMMBX Basket League.

Σε αυτή την ξεχωριστή αναμέτρηση, καλούμε όλο τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ να γεμίσει το Λευκόθεο, να στηρίξει την ομάδα μας και να γιορτάσουμε όλοι μαζί έναν αιώνα ιστορίας και περηφάνιας, όπως αρμόζει στη μεγαλύτερη ιδέα της Κύπρου.

Πριν από την έναρξη του αγώνα, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση της επετειακής εμφάνισης της ομάδας μας.

Ο αγώνας περιλαμβάνεται στα Εισιτήρια Διαρκείας του Σωματείου.

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

- Γενική είσοδος: €5

- Παιδιά κάτω των 14 ετών: Δωρεάν

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΛΕΥΚΟΘΕΟ!

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΑΠΟΕΛ!».