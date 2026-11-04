Προσπάθησε η ΑΕΛ αλλά ήταν ανώτερη η Ζάμπινι στο «Σπύρος Κυπριανού»

Την ήττα με 95-37 από τη Ζάμπινι Μπρνο γνώρισε η γυναικεία ομάδα της ΑΕΛ στο «Σπύρος Κυπριανού», για τον Α΄ Όμιλο του EuroCup Women. Η τσεχική ομάδα επιβεβαίωσε την ποιότητα και το βάθος που διαθέτει, πήρε από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης και δεν επέτρεψε στις γαλαζοκίτρινες να βρουν τον ρυθμό που θα ήθελαν.

Η ΑΕΛ πέτυχε το πρώτο καλάθι του αγώνα με τη Sarah Ousfar, όμως η Ζάμπινι απάντησε άμεσα και άρχισε σταδιακά να δημιουργεί διαφορά. Οι φιλοξενούμενες βρήκαν λύσεις τόσο κοντά στο καλάθι όσο και στο ανοικτό γήπεδο, με τις Stoupalova, Ryan και Ginzo να πρωταγωνιστούν επιθετικά. Η κυπριακή ομάδα προσπάθησε να παραμείνει κοντά με τις Πηλακούτα, Ousfar και Mead, όμως το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 10-27.

Στη δεύτερη περίοδο η ΑΕΛ παρουσίασε καλύτερη εικόνα και κατάφερε να περιορίσει σημαντικά την επιθετική παραγωγή της αντιπάλου της. Με την Πηλακούτα και την Οικονομίδου να δίνουν λύσεις, καθώς και την Quinerly να σκοράρει με διείσδυση, οι γαλαζοκίτρινες έπαιξαν πιο ισορροπημένα. Η Ζάμπινι, πάντως, διατήρησε με άνεση το προβάδισμά της και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 42-23.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε οριστικά μετά την ανάπαυλα. Η Ζάμπινι ανέβασε την ένταση στην άμυνα, πίεσε την κυκλοφορία της μπάλας και αξιοποίησε τα λάθη της ΑΕΛ για να βρει εύκολους πόντους στο ανοικτό γήπεδο. Η διαφορά άνοιξε γρήγορα, με την τσεχική ομάδα να κλείνει την τρίτη περίοδο στο 68-28.

Παρά την εξέλιξη της αναμέτρησης, η ΑΕΛ συνέχισε την προσπάθειά της μέχρι το τέλος. Η Δήμητρα Παπαλλά έδωσε λύσεις μέσα στη ρακέτα και ολοκλήρωσε το παιχνίδι ως πρώτη σκόρερ της ομάδας με 11 πόντους, ενώ χρόνο συμμετοχής πήραν όλες οι διαθέσιμες παίκτριες. Η Ζάμπινι διατήρησε τον υψηλό ρυθμό της μέχρι το τελευταίο λεπτό και έφθασε στο τελικό 37-95.

Η ΑΕΛ δεν κατάφερε αυτή τη φορά να βρει επιθετικό ρυθμό, με χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ολοκλήρωσε την αναμέτρηση χωρίς εύστοχο τρίποντο σε εννέα προσπάθειες. Απέναντί της, όμως, είχε μία ομάδα που μοίρασε το σκοράρισμά της σε πολλές παίκτριες, κυριάρχησε στα ριμπάουντ και εκμεταλλεύτηκε την υπεροχή της σε μέγεθος και βάθος πάγκου.

Πρώτη σκόρερ της ΑΕΛ ήταν η Δήμητρα Παπαλλά με 11 πόντους και οκτώ ριμπάουντ, ενώ από έξι πόντους σημείωσαν οι Ελένη Πηλακούτα και Sarah Ousfar. Για τη Ζάμπινι, η Natalie Stoupalova είχε 16 πόντους και εννέα ριμπάουντ, η Paula Ginzo 15 πόντους, η Lydia Giomi 12 πόντους και 12 ριμπάουντ και η Ema Kamenikova 10 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 10-27, 13-15, 5-26, 9-27.

ΑΕΛ (Μιχάλης Κουνούνης): Koukouri 2, Fteroudi 0, Mead 2, Pilakouta 6, Piedel 1, Ousfar 6, Raca 2, Antoniou 0, Papalla 11, Quinerly 3, Themistokleous 0, Oikonomidou 4.

Ζάμπινι Μπρνο (Viktor Prusa): Zeithammerova 9 (1), Stoupalova 16 (1), Kamenikova 10, Joklova 8, Hamzova 2, Fucikova 4, Ginzo 15 (1), Ryan 7 (1), Subova 4, Kytlicova 5 (1), Giomi 12, Sklenarova 3 (1).