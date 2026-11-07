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Μετά από έντεκα μήνες έκανε κανονική προπόνηση ο Τζίμας!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο 20χρονος επιθετικός μετρά αντίστροφα για να μπει στο οπλοστάσιο της Μπράιτον.

Ο Στέφνος Τζίμας άφησε πίσω του οριστικά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο οποίος τον έχει κρατήσει μακριά από τα γήπεδα από τον Δεκέμβριο του 2025 και επέστρεψε κανονικά στις προπονήσεις των «γλάρων».

Ο 20χρονος στράικερ είχε επιστρέψει αρχικά στις προπονήσεις με την Κ21 της Μπράιτον, ανέβασε ρυθμούς και την Παρασκευή (06/11) συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα της πρώτης ομάδας και έδειξε πανέτοιμος για ένα νέο ξεκίνημα με την Μπράιτον.

Θυμίζουμε ότι τραυματισμός του Τζίμα είχε έρθει σε μία ιδιαίτερα άτυχη χρονική στιγμή, καθώς ο νεαρός επιθετικός είχε αρχίσει να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της Premier League και να κερδίζει ολοένα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Σε 12 εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα είχε σημειώσει τρία γκολ και είχε μοιράσει δύο ασίστ, δείχνοντας ότι μπορούσε να προσφέρει λύσεις στην επιθετική γραμμή των «γλάρων».

athletiko.gr

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ΔΙΕΘΝΗPremier League

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