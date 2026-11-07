Λαβωμένος και… υποψιασμένος ο Απόλλωνας

Ο Απόλλωνας εκστρατεύει στη Λευκωσία για να παίξει με τον Ολυμπιακό (19:00) και στο μυαλό του είναι μονάχα το διπλό. Σε καμία περίπτωση δεν αποπροσανατολίζει το γεγονός πως ο αντίπαλος είναι χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Άλλωστε έστειλε μηνύματα με τις ισοπαλίες απέναντι σε Πάφο και Ομόνοια και οι έξι ισοπαλίες δείχνουν πως είναι δυσκολοκατάβλητη ομάδα. Οι κυανόλευκοι έχουν την ετικέτα του φαβορί, όμως οφείλουν να την πιστοποιήσουν και στο γρασίδι του ΓΣΠ, εκεί όπου μέτρησαν τη μία από τις τέσσερις φετινές τους ισοπαλίες (0-0 με Ομόνοια).

Με ενδεχόμενο διπλό θα βάλει πίεση στην πρωτοπόρο και παράλληλα θα πάει με ηρεμία στη διακοπή, όντας κάνει μία σχετικά καλή πορεία. Σίγουρα, η βελτίωση στην άμυνα είναι αναγκαία, έχοντας δεχθεί δέκα γκολ ενώ θα προσπαθήσει να είναι ξανά αποτελεσματικός, πετυχαίνοντας ως τώρα 18 γκολ.

Σε μία αναμέτρηση που ο Ερνάν Λοσάδα καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες. Συγκεκριμένα λόγω τιμωρίας είναι εκτός οι Εσκρίτσε και Μαλεκκίδης ενώ αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών οι Ροντρίγκες και Ασόρο, πέραν των Σπόλιαριτς και Ανδρέου που είναι εδώ και καιρό εκτός δράσης.