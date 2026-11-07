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Η ανατροπή έδωσε χρόνο στον Κάρικ όμως είναι στη... μέγγενη

ΓΗΠΕΔΟ

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Tο ματς με την Άστον Βίλα θεωρείται κρίσιμο για τον προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Μάικλ Κάρικ εξασφάλισε προσωρινά τη θέση του, μετά την επική νίκη με ανατροπή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Ρόμα στο Champions League, ωστόσο ο αγώνας της Κυριακής (08/11) στην Premier League εναντίον της Άστον Βίλα θα μπορούσε να αποδειχθεί κρίσιμος για το μέλλον του στον πάγκο της ομάδας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Αγγλία, υπήρχε η πεποίθηση στο εσωτερικό του συλλόγου, ότι ο Άγγλος προπονητής θα απολυόταν μετά από τις δύο συνεχόμενες βαριές ήττες από την Κόμο και την Μπόρνμουθ, ωστόσο το νικηφόρο αποτέλεσμα κόντρα στους «Λύκους» άλλαξε προσωρινά την κατάσταση.

Η διοίκηση της ομάδας γνωρίζει ότι τα ευρύτερα προβλήματα του συλλόγου δεν οφείλονται αποκλειστικά στον προπονητή, αλλά έχουν προκύψει αμφιβολίες για το αν ο 45χρονος είναι το κατάλληλο άτομο για βγάλει τους «κόκκινους διάβολους» από την τρέχουσα κρίση.

Ο σύλλογος έχει ήδη εξετάσει εναλλακτικούς υποψηφίους, με τον τεχνικό της Μπράιτον, Φάμπιαν Χίρτσελερ και της Άστον Βίλα, Ουνάι Έμερι, να ακουγόνται έντονα, αν και θα ήταν δύσκολο να πειστούν αμφότεροι να εγκαταλείψουν τις τρέχουσες θέσεις τους. Παράλληλα οι Έντι Χάου και Τζούλιαν Νάγκελσμαν, οι οποίοι είναι ελεύθεροι, είναι επίσης μεταξύ των κορυφαίων επιλογών σε περίπτωση.

gazzetta.gr

 

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