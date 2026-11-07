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Στην Κύπρο 45 κορυφαίοι ιστιοπλόοι για το Chesva Regatta of Champions

ΓΗΠΕΔΟ

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Η πέμπτη διοργάνωση του The R.O.C. θα φιλοξενήσει 31 αγόρια και 14 κορίτσια από 21 χώρες, με αγώνες από τις 10 Νοεμβρίου.

Σαράντα πέντε από τους κορυφαίους ιστιοπλόους της κατηγορίας Optimist παγκοσμίως αναμένεται να συμμετάσχουν στην 5η διοργάνωση του Chesva Regatta of Champions (The R.O.C.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο το 2026 υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι αποστολές θα φτάσουν στις 8 Νοεμβρίου. Η τελετή έναρξης έχει προγραμματιστεί για τις 9 Νοεμβρίου, στις 19:00, ενώ οι αγώνες αρχίζουν την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, στις 11:00.

Στη διοργάνωση θα λάβουν μέρος 31 αγόρια και 14 κορίτσια από 21 χώρες, που εκπροσωπούν όλες τις ηπείρους, καθώς και 21 προπονητές από 15 χώρες. Οι ιστιοπλόοι θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή των πρωταθλητών για το 2026 και ακαδημαϊκές υποτροφίες συνολικής αξίας 33.000 ευρώ.

Ο πρόεδρος του The R.O.C. και του Ναυτικού Ομίλου Αμμοχώστου, Στέλιος Χαραλάμπους, δήλωσε ικανοποιημένος για τη συνέχιση και την ανάπτυξη της διοργάνωσης. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η φετινή εκδήλωση να ξεπεράσει τα υψηλά οργανωτικά πρότυπα της προηγούμενης χρονιάς. Ευχαρίστησε επίσης τους συνεργάτες, τους ιστιοπλόους, τους προπονητές και τους γονείς για τη στήριξή τους.

Οι διοργανωτές επεκτείνουν φέτος τον θεσμό και στην κατηγορία ILCA 4. Η διοργάνωση The R.O.C. ILCA 4 προγραμματίζεται για τις 22-29 Νοεμβρίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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