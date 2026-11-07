Η συνάντηση των… 100άρηδων!

Ο ΑΠΟΕΛ αύριο Κυριακή (08/11) γιορτάζει 100 χρόνια ζωής. Ένας άλλος ιστορικός σύλλογος της Λευκωσίας, ο Κεραυνός γιόρτασε και αυτός πρόσφατα, έναν αιώνα παρουσίας στα αθλητικά και κοινωνικά δρώμενα.

Οι δύο ομάδες «κοντράρονται» στο μπάσκετ, σε έναν ιδιαίτερα αγώνα ανάμεσα στους 100άρηδες.

Σίγουρα, σε όλη αυτή τη διαδρομή και οι δύο ομάδες εμπλούτισαν την τροπαιοθήκη τους με πολλά τρόπαια.

Στη φωτογραφία, ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής εταιρείας, Χάρης Φωτίου, ποζάρει με χαμόγελο μαζί με τον Άγγελο Παπαδημητρίου που έχει γράψει τη δική του επιτυχυμένη διαδρομή στην ομάδα του Στροβόλου.