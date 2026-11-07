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Λύγισε από την Ίλα και έμεινε εκτός τελικού η Σάκκαρη

ΓΗΠΕΔΟ

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Στον ημιτελικό του Χονγκ Κονγκ

Κρίμα Μαρία! Η Σάκκαρη έχασε με 2-1 στα σετ (5-7, 6-3, 4-6) στον ημιτελικό από την Αλεξάντρα Ίλα και δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει το τρόπαιο του Χονγκ Κονγκ Open.

Σε μία αναμέτρηση που είχε μπόλικες διακοπές λόγω βροχής, στο πρώτο σετ έχασε με 7-5 από την τενίστρια από τις Φιλιππίνες, αλλά μπόρεσε να απαντήσει με 6-3 στο δεύτερο και έχασε με 6-4 το τρίτο.

Η Ίλα βρέθηκε να προηγείται με 4-3, η Σάκκαρη έσβησε αρκετά breaki points για να κάνει το 4-4, με την Ίλα να κάνει το 5-4 και με διπλό λάθος της Ελληνίδας τενίστριας δόθηκε διπλό match point στην 21 ετών αθλήτρια που σφράγισε τη μεγάλη πρόκριση.

sport-fm.gr

 

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

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