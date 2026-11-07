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Μαζεύτηκαν πολλά στην... εξίσωση της ήττας

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Ομόνοια ηττήθηκε με 3-1 από τη Νάιμεγκεν, πληρώνοντας αμυντικά λάθη και χαμένες ευκαιρίες και στρέφεται στο ντέρμπι με την Ανόρθωση.

Επέστρεψε στη βάση της αργά το βράδυ της Παρασκευής (06/11) η Ομόνοια, μετά την ήττα (1-3) από τη Νάιμεγκεν και συγκεντρώνεται στο αυριανό εκτός έδρας ντέρμπι με την Ανόρθωση (08/11, 16:00).

Η αποστολή στην Ολλανδία δεν στέφθηκε με επιτυχία και η ομάδα της πρωτεύουσας έχει πολλά να διαχειριστεί. Αφ’ ενός έχασε ένα παιχνίδι το οποίο έλεγχε για 50 λεπτά και αφετέρου υπέπεσε ξανά σε αμυντικά λάθη και αστοχία που τα πλήρωσε.

Το «τριφύλλι» παρουσίασε ξανά μη αποτελεσματικότητα σε κλασσικές ευκαιρίες μπροστά στην αντίπαλη εστία, με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει στο πλεχτό μόλις μια φορά. Αφού λοιπόν το σκορ ήταν στενά υπέρ των πρασίνων, η Νάιμεγκεν αναθάρρεψε, πήρε τα πάνω της, ανέβασε τον ρυθμό κατακόρυφα με αποτέλεσμα το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ να παρουσιάσει δυσκολία στο να ακολουθήσει.

Στην εξίσωση μπαίνουν και τα αμυντικά κενά σε συνδυασμό με τις σημαντικές απουσίες. Οι Νεγκό, Μπάλκοβετς, Χρίστου και Κακουλλής τέθηκαν νοκ άουτ ενώ οι Οντουμπάντζο, Ακιντόλα και Βίκτωρος δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής.

Η ομάδα της πρωτεύουσας βρίσκεται με 6 βαθμούς στη 18η θέση. Παραμένει ζωντανή, όμως χρειάζεται βαθμούς στα επόμενα τέσσερα παιχνίδια με Γιουβέντους (26/11), Σέλτικ (10/12), Ρεν (21/01) και Μπεσίκτας (28/01).

Πρόκειται για ψηλά εμπόδια, όμως ο Μπεργκ -που στάθηκε «ασπίδα» στους παίκτες του- δήλωσε περήφανος για την προσπάθεια και τον τρόπο που προσεγγίζουν τέτοιου είδους παιχνίδια, άρα η πίστη για θετικά αποτελέσματα παραμένει ισχυρή.

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