Ήττα στη Θεσσαλονίκη από τον Ηρακλή για την ΑΕΚ

Την ήττα με 81-64 δέχθηκε η Πετρολίνα ΑΕΚ, εκτός έδρας από τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, για την 5η αγωνιστική του FIBA Europe Cup, έτσι ολοκλήρωσε τον α’ γύρο της κανονικής περιόδου με απολογισμό τρεις νίκες και δύο ήττες.

Ο Ηρακλής πέτυχε τους πρώτους πόντους στον αγώνα με το τρίποντο του Melvin, ενώ στο 3' είχε διαφορά έξι πόντων (11-5) μετά το τρίποντο του Huston. Στο 5' η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγείτο με 15-8 έπειτα από λέι απ του Diarra, για να ακολουθήσει σερί 15 πόντων για την Πετρολίνα ΑΕΚ, που με το τρίποντο του Tate στο 8' ήταν μπροστά με οκτώ πόντους (15-23). Στην υπόλοιπη διάρκεια της πρώτης περιόδου υπήρξε σερί έξι πόντων για τους γηπεδούχους (21-23).

Στο 12' με το δίποντο του Hunt οι δυο ομάδες ήταν ισόπαλες 25-25, για να ακολουθήσει σερί έξι πόντων από τους γηπεδούχους που στο 24' με το καλάθι του Styles έκαναν το 31-25. Στο 28' η διαφορά έφθασε για πρώτη φορά σε διψήφιο αριθμό (44-34) μετά το τρίποντο από τον Diarra, με το πρώτο ημίχρονο να κλείνει με δύο καλάθια του Styles (48-34).

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ηρακλής διατήρησε τα ηνία του αγώνα και κράτησε τη διαφορά ασφαλείας, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 62-45 και εν τέλει πήρε το ροζ φύλλο με 81-64.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-23, 48-34, 62-45, 81-64

Ηρακλής Θεσσαλονίκης (Ζόραν Λούκιτς)

Lecque 8, Melvin 12 (2), Styles 11 (1), Horchler 4 (1), Diarra 19 (2), Hutson 13 (1), Slaftsakis, Syllas 11 (1), Arnokouros, Mastrogiannopoulos 3, Stavrakopoulos

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης)

Diggs 2, Mucius 7, Παυλίδης 3, Γιανναράς 3 (1), Βάρσος, Durham 13, Tate 23 (2), Mάρκου, Hunt 13