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Ο λόγος που ο Μοντέρο θα μείνει εκτός δράσης για έξι μήνες

ΓΗΠΕΔΟ

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Σοκ στον Ολυμπιακό με τον Μοντέρο

Μεγάλο σοκ προκλήθηκε στον Ολυμπιακό με τον Γιαν Μοντέρο, ο οποίος θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έξι μήνες, μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για τη συρραφή του έσω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο.

Πρόκειται για μια διαδικασία με μεγαλύτερο χρόνο αποκατάστασης σε σχέση με άλλες επεμβάσεις στον μηνίσκο, κάτι που εξηγεί και το απροσδόκητα μεγάλο διάστημα της απουσίας του.

Ο μηνίσκος είναι ένας χόνδρινος σχηματισμός που βρίσκεται ανάμεσα στο μηριαίο οστό και την κνήμη, λειτουργώντας ως «αμορτισέρ» για το γόνατο. Απορροφά τους κραδασμούς, κατανέμει τα φορτία και συμβάλλει στη σταθερότητα της άρθρωσης, έχοντας ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για έναν αθλητή υψηλού επιπέδου.

Η συρραφή μηνίσκου είναι μια χειρουργική τεχνική κατά την οποία ο γιατρός ενώνει τα σχισμένα τμήματα με ειδικά ράμματα, με στόχο να διατηρήσει τον μηνίσκο και να επιτρέψει την επούλωσή του. Σε αντίθεση με τη μερική μηνισκεκτομή, όπου αφαιρείται το κατεστραμμένο τμήμα, εδώ απαιτείται περισσότερος χρόνος ώστε ο ιστός να επουλωθεί και να αποκτήσει ξανά την απαραίτητη αντοχή.

Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η επιστροφή του Μοντέρο δεν μπορεί να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αρχικά απαιτείται προστασία του γονάτου και περιορισμός της φόρτισης, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί σταδιακή αποκατάσταση της κινητικότητας και ενδυνάμωση.

Για έναν επαγγελματία μπασκετμπολίστα, μάλιστα, η διαδικασία είναι ακόμη πιο απαιτητική, καθώς η επιστροφή προϋποθέτει να μπορεί να τρέχει, να αλλάζει κατεύθυνση, να φρενάρει και να πραγματοποιεί άλματα χωρίς περιορισμούς.

Έτσι, το εξάμηνο που προβλέπεται για τον γκαρντ του Ολυμπιακού είναι ένα απολύτως συμβατό χρονικό διάστημα με τη συγκεκριμένη επέμβαση, καθώς προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης αποκατάσταση και όχι η βιαστική επιστροφή στα παρκέ.

 

Πηγή: sport-fm.gr

 

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