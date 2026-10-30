Εγώ σεφτέ, εσύ περιμένεις…

Ένα γκολ του Ρέινολντς μόλις στο 9’ ήταν αρκετό για την Καρμιώτισσα να πάρει τη νίκη με 1-0 επί του Ολυμπιακού, στον αγώνα με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της 8ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan. Για την ομάδα των Πολεμιδιών ήταν το πρώτο τρίποντο στη φετινή σεζόν και έπιασε στη βαθμολογία, στους έξι βαθμούς, τους μαυροπρασίνους που πλέον παραμένουν η μοναδική ομάδα που δεν πανηγύρισε ακόμη μία νίκη.

Στο πρώτο ημίχρονο το γρήγορο τέρμα έδωσε την ευκαιρία στους γηπεδούχους να γείρουν την πλάστιγγα προς το μέρος τους, ενώ δόθηκαν δύο πέναλτι, ένα για κάθε ομάδα, τα οποία… έσβησε το VAR. Πρώτα, στο 32’ όταν ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα σε πέσιμο του Βρίκκη έπειτα από μαρκάρισμα του Γεμπλί και έπειτα στο 45+3’ στην περιοχή του Ολυμπιακού έπεσε ο Κοκκινόφτας σε μαρκάρισμα από τον Ταμάς και δόθηκε εκ νέου πέναλτι. Στο δεύτερο ημίχρονο παρά την προσπάθεια των μαυροπρασίνων, το σκορ δεν άλλαξε.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

90' - Μετά την εκτέλεση του κόρνερ, ο Σάββα έπιασε την κεφαλιά που έφυγε πάνω από τα δοκάρι

89' - Σουτ του Πεχλιβάνη, ανακόπτεται και πάει κόρνερ η μπάλα

81'- Eύκολα μαζεύει ο Γιαννακόπουλος στο σουτ του Βρίκκη

64' - Ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων σώζει στην κεφαλιά του Κουντέ

52' - Ο Γιαννακόπουλος αποκρούει την κεφαλιά του Κυνηγόπουλου

51' - Σουτ του Πρόκοπ, με το στήθος έκοψε ο Ταμπάκου προ του τερματοφύλακα της ομάδας του

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Tέλος πρώτου ημιχρόνου

45+3' - Δίνεται πέναλτι σε μαρκάρισμα του Ταμάς πάνω στον Κοκκινόφτα. Κλήθηκε και πάλι σε on field review o διαιτητής και αλλάζει ξανά την απόφασή του.

37' - Σουτ από τονν Χρίστου, πέφτει στη γωνία και κόβει ο Γιαννακόπουλος

32' - Πέσιμο του Βρίκκη στην περιοχή, σε μαρκάρισμα από τον Γεμπλί και υποδεικνύεται πέναλτι. Μετά από υπόδειξη από το VAR και έλεγχο από τον διαιτητή, ακυρώνεται η απόφαση

30΄- ΔΟΚΑΡΙ. Ο Πρόκοπ επιχείρησε το σουτ από μακριά, με τη μπάλα να βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι

20'- O Tαλιχμανίδης με τα πόδια σώζει την εστία του στο σουτ του Λουάν

15'- Πλασαριστό σουτ από τον Κυνηγόπουλο, πάει έξω η μπάλα

9'- ΓΚΟΛ. 1-0 Μετά από εκτέλεση κόρνερ και διώξιμο του Ταλιχμανίδη, η μπάλα κατέληξε έξω από την περιοχή στο Ρέϊνολτς, ο οποίος έκανε το σουτ με τη μπάλα κάπου να χτυπάει και να καταλήγει στα δίχτυα

5'- Το σουτ του Πεχλιβάνη πάει έξω

1' - Έναρξη του παιχνιδιού

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ: Γιαννακόπουλος, Ντεμπελέ, Γιεμπλί, Λουάν, Ρέινολντς, Κοκκινόφτας (85' Σαββίδης), Ψύχας (Γουίλερ 67΄), Γκαρσία, Ταμπάκου (Μπαγιούνοβιτς 60'), Σέζαρ (Κύπρου 67'), Ουαμού

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Φραντζής, Κουντέ (Λώλης 79'), Βρίκκης (85' Πραξιτέλους), Σάββα, Πρόκοπ, Φελίπε, Χρίστου, Πεχλιβάνης, Τάμας, Κυνηγόπουλος (78' Ηρακλέους),

ΣΚΟΡΕΡ: 9' Ρέινολντς / –

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 45+5' Κοκκινόφτας, 76' Ρέινολντς, 79' Γουίλερ, 84' Kύπρου / 39' Χρίστου, 45+8' Κουντέ, 74' Φραντζής

Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος Α.

4ος Διαιτητής: Γεωργίου Α. Γιώργος

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Γεωργίου Παύλος

Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης