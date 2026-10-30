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BINTEO: Το φοβερό φινάλε της Κ17 που άγγιξε την πρόκριση

ΓΗΠΕΔΟ

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Πήρε βαθμό στις καθυστερήσεις και αγκάλιασε την πρόκριση

Μετά από ένα δραματικό αγώνα που κρίθηκε στις καθυστερήσεις, η Εθνική μας ομάδα των Παίδων Κ-17 εξήλθε ισόπαλη 2-2 με τα Νησιά Φαρόε στο Δασάκι της Άχνας. 

Ο Μέλινος Κάης διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα σκοράροντας στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ενώ στο 88' ο Ντέμης Δημήτρης Μιχαήλ είχε μειώσει σε 2-1.

Η Εθνική μας ήταν σαφώς καλύτερη, έχασε κλασσικές ευκαιρίες, είχε δοκάρια με τον Γλαύκου και τον Αγγελίδη αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. 

Και δεν έφτανε αυτό, δέχτηκε δύο τέρματα κόντρα στη ροή του αγώνα στο 51' και στο 67' και βρέθηκε πολύ κοντά στην ήττα που ενδεχομένως να ήταν καταδικαστική στην προσπάθεια για πρόκριση.

Όμως, οι νεαροί διεθνείς μας δεν τα έβαλαν κάτω, κυνήγησαν την ισοφάριση μέχρι το τέλος και ο βαθμός που πήραν, έχει τεράστια σημασία. Πλέον, χρειαζόμαστε ένα βαθμό απέναντι στη Ρουμανία τη Δευτέρα για την πρόκριση ενώ, έχει πιθανότητες πρόκρισης ακόμη και με ήττα αφού θα παίξει ρόλο ο συντελεστής τερμάτων.

 Με νίκη τη Δευτέρα η Εθνική μας τερματίζει πρώτη στον όμιλο. Να σημειώσουμε πως προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες.

Η Ρουμανία έχει τρεις βαθμούς και η Κύπρος και τα Φαρόε από έναν. Τα Φαρόε ολοκλήρωσαν τους αγώνες τους στη διοργάνωση. 

“Μπορεί να ισοφαρίσαμε στο τέλος, όμως το τελικό αποτέλεσμα μας αδικεί. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου, δεν τα παρατήσαν ούτε λεπτό. Πάμε τη Δευτέρα για να κλειδώσουμε την πρόκριση. Λίγο έλειψε σήμερα να αδικήσουμε τους εαυτούς μας” δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής της Εθνικής μας Νίκος Νικολάου.

Κύπρος (Ν. Νικολάου): Γιώργος Δημητρίου, Παναγιώτης Κουμή (76' Μιχαήλ), Γιώργος Μάκκουλας (76' Κάης), Άθως Κουνούνης, Θεόδωρος Παναγή, Χαράλαμπος Μαθιός, Αργύρης Παναγιώτου, Αναστάσης Γλαύκου (57' Λύτρας), Πάρης Κίμωνος (65' Χαραλάμπους), Κυπριανός Γεωργίου (57' Αγγελίδης), Μάρκος Κασσιανίδης.

Η Εθνική μας θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στον όμιλο τη Δευτέρα, στις 15:00, επίσης στο Δασάκι με αντίπαλο τη Ρουμανία. 

Η Ρουμανία είχε νικήσει στην πρώτη αγωνιστική τα Νησιά Φαρόε με 4-0. 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣEθνικη

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