Ευρωπαϊκές μάχες για ΑΕΚ, Κεραυνό και ΑΕΛ

Τρεις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της κυπριακής καλαθόσφαιρας την Τρίτη 27 και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου. Πετρολίνα ΑΕΚ και Κεραυνός Στροβόλου αγωνίζονται εκτός έδρας για την 4η αγωνιστική του FIBA Europe Cup, ενώ η γυναικεία ομάδα της ΑΕΛ υποδέχεται την HBA Helsinki στο EuroCup Women.

Στα Σκόπια η Πετρολίνα ΑΕΚ

Η πρωταθλήτρια Πετρολίνα ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Τρίτη στις 20:00 την MZT Skopje Aerodrom στο «Jane Sandanski» των Σκοπίων, για την 4η αγωνιστική του Ε΄ Ομίλου του FIBA Europe Cup.

Η ομάδα της Λάρνακας έχει απολογισμό δύο νίκες και μία ήττα στις πρώτες τρεις αγωνιστικές. Άρχισε με το 73-65 επί της Fitness First Würzburg Baskets, ακολούθησε η εκτός έδρας ήττα με 94-80 από την Dziki Warszawa και την προηγούμενη εβδομάδα επέστρεψε στις επιτυχίες, επικρατώντας της Tartu Ülikool Maks & Moorits με 99-93 στο «Κίτιον».

Απέναντί της θα βρει μία MZT Skopje που αναζητεί ακόμη την πρώτη της νίκη στον όμιλο. Η ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας έχει αρχίσει με τρεις ήττες, από Ηρακλή, Tartu και Würzburg, και βρίσκεται στο 0-3.

Στη Βιέννη ο Κεραυνός

Την ίδια ώρα, στις 20:00, ο Κεραυνός Στροβόλου αντιμετωπίζει στην αυστριακή πρωτεύουσα την BC Vienna, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Δ΄ Ομίλου του FIBA Europe Cup. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στην BC Vienna Arena.

Οι ερυθροκίτρινοι μπήκαν στη διοργάνωση με δύο διαδοχικές νίκες, 88-70 απέναντι στην BC Pärnu και 88-78 εκτός έδρας επί της Nitra Blue Wings. Την προηγούμενη αγωνιστική γνώρισαν την πρώτη τους ήττα, με 65-78 από την King Szczecin στον Στρόβολο, και ταξιδεύουν στη Βιέννη με απολογισμό 2-1.

Η BC Vienna βρίσκεται στο 1-2. Η αυστριακή ομάδα ηττήθηκε στην πρεμιέρα με 66-65 από τη SLUC Nancy, πήρε στη συνέχεια τη νίκη με 96-93 επί της King Szczecin και προέρχεται από την εκτός έδρας ήττα με 86-69 από την BC Pärnu.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το επίσημο κανάλι της FIBA στο YouTube.

Για την πρώτη νίκη η ΑΕΛ

Την Τετάρτη η δράση μεταφέρεται στη Λεμεσό και στο EuroCup Women. Η ΑΕΛ υποδέχεται στις 19:30 την HBA Helsinki στο «Σπύρος Κυπριανού», για την 3η αγωνιστική του Α΄ Ομίλου.

Οι δύο ομάδες μπαίνουν στην αναμέτρηση αναζητώντας την πρώτη τους νίκη, καθώς αμφότερες έχουν απολογισμό 0-2. Η ΑΕΛ ηττήθηκε στην πρεμιέρα από την Zabiny Brno με 102-64, ενώ στη δεύτερη αγωνιστική πραγματοποίησε καλή εμφάνιση απέναντι στην ποιοτική Charnay Basket, πριν γνωρίσει την ήττα με 93-80 στη Λεμεσό.

Η HBA Helsinki άρχισε με ήττα 91-54 από την Charnay Basket και ακολούθησε το 59-95 στην έδρα της απέναντι στην Zabiny Brno. Έτσι, η αναμέτρηση στο «Σπύρος Κυπριανού» έχει ιδιαίτερη σημασία και για τις δύο ομάδες στη μάχη του Α΄ Ομίλου.

Το παιχνίδι της ΑΕΛ θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cytavision Sports 3HD.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Τρίτη 27 Οκτωβρίου

20:00 MZT Skopje Aerodrom - Πετρολίνα ΑΕΚ

FIBA Europe Cup, Ε΄ Όμιλος

20:00 BC Vienna - Κεραυνός Στροβόλου

FIBA Europe Cup, Δ΄ Όμιλος

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

19:30 ΑΕΛ - HBA Helsinki

«Σπύρος Κυπριανού»

EuroCup Women, Α΄ Όμιλος

Ζωντανά από Cytavision Sports 3HD