Ομόνοια: Μέσα οι δυο, έξω ο ένας!

Κανονικά στην αποστολή της Ομόνοιας για τον αγώνα με την ΑΕΛ (31/10, 19:00) στο ΓΣΠ συμπεριλήφθηκαν οι Κουλιμπαλί και Ακιντόλα, σύμφωνα με την αποστολή που ανακοίνωσαν οι πράσινοι μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας.

Αντίθετα, όπως αναμενόταν εξάλλου, εκτός έμεινε ο Νεγκό.

Η αποστολή της ομάδας της Λευκωσίας αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Καμίνσκι, Φαμπιάνο, Μιχαήλ, Κουλιμπαλί, Μοντνόρ, Ακιντόλα, Κακουλλής, Εβάντρο, Μάριτς, Τανάσε, Μπράουερς, Μαγιαμπέλα, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Οντουμπάτζο, Μπάλκοβετς, Σάτκα, Βίκτωρος, Ανδρέου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης, Ντουβέρν, Ντιόνι.