Ο Χριστοδούλου έδωσε δύο πέναλτι σε 45’, τα έσβησε το VAR!

Δύο πέναλτι, ένα για κάθε ομάδα, υπέδειξε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα ανάμεσα στην Καρμιώτισσα και τον Ολυμπιακό ο διαιτητής Ιωάννης Χριστοδούλου, τα οποία αμφότερα… σβήστηκαν από επέμβαση του VAR όπου ήταν ο Δημήτρης Σολωμού.

Πρώτα, στο 32’ όταν ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα σε πέσιμο του Βρίκκη έπειτα από μαρκάρισμα του Γεμπλί και έπειτα στο 45+3’ στην περιοχή του Ολυμπιακού έπεσε ο Κοκκινόφτας σε μαρκάρισμα από τον Ταμάς και δόθηκε εκ νέου πέναλτι.

Και στα δύο ήρθε η επέμβαση από το VAR και αφού το είδε ο διαιτητής άλλαξε την απόφασή του. Μάλιστα, στη δεύτερη περίπτωση έδειξε και κίτρινη στον παίκτη της ομάδας των Πολεμιδιών.