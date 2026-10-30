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Ο Χριστοδούλου έδωσε δύο πέναλτι σε 45’, τα έσβησε το VAR!

ΓΗΠΕΔΟ

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Άλλαξε την απόφασή του μετά από υπόδειξη του Δημήτρη Σολωμού στο VAR και αφού είδε ξανά τις δύο φάσεις ο ίδιος

Δύο πέναλτι, ένα για κάθε ομάδα, υπέδειξε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα ανάμεσα στην Καρμιώτισσα και τον Ολυμπιακό ο διαιτητής Ιωάννης Χριστοδούλου, τα οποία αμφότερα… σβήστηκαν από επέμβαση του VAR όπου ήταν ο Δημήτρης Σολωμού.

Πρώτα, στο 32’ όταν ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα σε πέσιμο του Βρίκκη έπειτα από μαρκάρισμα του Γεμπλί και έπειτα στο 45+3’ στην περιοχή του Ολυμπιακού έπεσε ο Κοκκινόφτας σε μαρκάρισμα από τον Ταμάς και δόθηκε εκ νέου πέναλτι.

Και στα δύο ήρθε η επέμβαση από το VAR και αφού το είδε ο διαιτητής άλλαξε την απόφασή του. Μάλιστα, στη δεύτερη περίπτωση έδειξε και κίτρινη στον παίκτη της ομάδας των Πολεμιδιών.

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