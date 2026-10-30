«Δύσκολο να δεχτούμε την ήττα από την ΑΕΚ» - Τι είπε για το κίνητρο με ΑΕΛ

Στην κάμερα της Ομόνοιας μίλησε ο Γιούρε Μπάλκοβετς ενόψει του αγώνα με την ΑΕΛ για την 8η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan.

Για την ήττα από την ΑΕΚ: «Ναι, είναι πολύ δύσκολο να δεχτούμε αυτό το αποτέλεσμα. Είμαστε απογοητευμένοι. Θέλουμε να κερδίζουμε κάθε αγώνα, αλλά ξέρουμε ότι το πρωτάθλημα είναι δύσκολο. Και όταν δεν σκοράρεις σε μια, δυο, τρεις πολύ καλές ευκαιρίες που έχεις... τότε τα πράγματα δυσκολεύουν, γιατί απέναντι σε μία ομάδα όπως η ΑΕΚ υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να δεχτείς γκολ. Και αφού σκόραραν ίσως δεν βρήκαμε την ενέργεια να επιστρέψουμε στο παιχνίδι. Όμως η σεζόν είναι μεγάλη, οπότε πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Αν αρχίσουμε τώρα να σκεφτόμαστε τους βαθμούς που χάσαμε, ίσως χάσουμε τη συγκέντρωσή μας. Είναι σημαντικό να κοιτάμε μπροστά. Ό,τι έγινε, έγινε. Πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά από τον αγώνα και να μάθουμε από τα λάθη μας ώστε να μην επαναληφθούν. Αυτό θα συμβεί αν πάρουμε τα μαθήματά μας από αυτή την ήττα».

Για το κίνητρο να ξεπεράσουν στη βαθμολογία εφόσον κερδίσουν: «Έχουμε κίνητρο ούτως ή αλλιώς. Δεν νομίζω πως είναι καλό να κοιτάμε τη βαθμολογία τόσο νωρίς στη σεζόν. Έχουμε κίνητρο επειδή αγωνιζόμαστε για αυτόν τον σύλλογο. Σε κάθε αγώνα είμαστε αποφασισμένοι, ακόμα περισσότερο όταν παίζουμε εντός έδρας, μπροστά στον κόσμο μας. Ελπίζω να έρθουν πολλοί γιατί τους χρειαζόμαστε, ειδικά τώρα με τα συνεχόμενα παιχνίδια. Η ενέργεια τους μας βοηθάει στην έδρα μας».