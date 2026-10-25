Νίκη... θρίλερ για τον ACRO4U Διγενή επί της Ανόρθωσης

Την πρώτη του νίκη στη φετινή ECOMMBX Basket League πανηγύρισε ο ACRO4U Διγενής Ακρίτας Μόρφου, ο οποίος επικράτησε της Ανόρθωσης Αμμοχώστου με 76-74, στην αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (25/10) στο Λευκόθεο, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Hadi Elhajj πήρε τη νίκη χάρη σε τρίποντο του Trey Burraston οκτώ δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις τελευταίες κατοχές. Η Ανόρθωση είχε περάσει μπροστά λίγο νωρίτερα, όμως ο Διγενής βρήκε την απάντηση και εξασφάλισε το πρώτο του ροζ φύλλο αγώνα, αφήνοντας την ομάδα της Αμμοχώστου χωρίς νίκη μετά από τρεις αγωνιστικές.

Πρώτοι σκόρερ για τους νικητές ήταν οι Xavier Hall και Zachery Hudson με 16 πόντους ο καθένας, ενώ ο Trey Burraston πρόσθεσε 15 πόντους με πέντε τρίποντα. Ο Hall μοίρασε επίσης 14 ασίστ. Για την Ανόρθωση, πρώτος σκόρερ ήταν ο Matthew Charles με 20 πόντους, ενώ οι Charles Henderson και Πάρης Μαραγκός σημείωσαν από 11.

Η αναμέτρηση άρχισε με την Ανόρθωση να μπαίνει καλύτερα και να προηγείται με 12-5. Ο Διγενής αντέδρασε και με τρίποντα από τους Hudson και Hall μείωσε τη διαφορά, περνώντας στη συνέχεια μπροστά με 15-12. Οι δύο ομάδες συνέχισαν να βρίσκονται κοντά στο σκορ, με την Ανόρθωση να ισοφαρίζει σε 17-17. Οι γηπεδούχοι βρήκαν επιθετικές λύσεις στα τελευταία λεπτά και ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο μπροστά με 24-20.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Διγενής διατήρησε το προβάδισμά του και με τρίποντα των Burraston, Jackson και El Bejjani δημιούργησε διαφορά επτά πόντων (40-33). Η Ανόρθωση, ωστόσο, αντέδρασε στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου. Με πόντους του Henderson και τρίποντο του Ανδρέα Χειμώνα πλησίασε σε 40-38, προτού ο τελευταίος ισοφαρίσει σε 40-40 με καλάθι έξι δευτερόλεπτα πριν από την ανάπαυλα.

Η τρίτη περίοδος άρχισε με την Ανόρθωση να περνά μπροστά με 45-43, όμως ο Διγενής απάντησε με τρίποντο του Hudson και πήρε ξανά το προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι αύξησαν τη διαφορά στους οκτώ πόντους (60-52), με σημαντικές επιθετικές λύσεις από τους Jackson, Burraston και Hall.

Η ομάδα της Αμμοχώστου δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και με τρίποντα των Boykin και Μαραγκού μείωσε τη διαφορά. Ο Διγενής ολοκλήρωσε την τρίτη περίοδο μπροστά με 63-62, αφήνοντας ανοικτούς όλους τους λογαριασμούς για το τελευταίο δεκάλεπτο.

Στην τέταρτη περίοδο οι δύο ομάδες συνέχισαν να συμβαδίζουν στο σκορ. Η Ανόρθωση προηγήθηκε με 66-65, όμως ο Jackson απάντησε με τρίποντο για το 68-66. Ακολούθησαν τέσσερις συνεχόμενοι πόντοι των Henderson και Federiko, με τους φιλοξενούμενους να περνούν μπροστά με 70-68.

Ο Διγενής αντέδρασε και με τρίποντο του Βίκτωρα Ιερωνυμίδη ανέκτησε το προβάδισμα (72-71), περίπου δυόμισι λεπτά πριν από το τέλος. Ο Hall πρόσθεσε μία εύστοχη ελεύθερη βολή για το 73-71, όμως η Ανόρθωση βρήκε την απάντηση.

Με τρίποντο του Charles, 20 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά με 74-73 και βρέθηκαν κοντά στην πρώτη τους νίκη.

Η τελευταία λέξη, ωστόσο, ανήκε στον Διγενή. Ο Trey Burraston ευστόχησε σε τρίποντο, έπειτα από ασίστ του Xavier Hall, οκτώ δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, διαμορφώνοντας το 76-74. Στην τελευταία επίθεση της Ανόρθωσης, ο Γιώργος Τρετιάκοφ αστόχησε σε τρίποντο, με τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 40-40, 63-62, 76-74.

ACRO4U Διγενής Ακρίτας Μόρφου (Hadi Elhajj): Jackson 11 (3), Burraston 15 (5), Βασιλείου 2, Hall 16 (2), El Bejjani 13 (3), Hudson 16 (3), Γεωργίου, Kruse, Ιερωνυμίδης 3 (1).

Ανόρθωση Αμμοχώστου (Στυλιανός Γρηγορίου): Boykin 9 (2), Charles 20 (4), Χειμώνας 10 (2), Henderson 11 (1), Federiko 9, Τρετιακόβ 4, Τομπάζος, Φιλίππου, Μαραγκός 11 (2), Garcia.