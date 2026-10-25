Εκτός έδρας νίκη για την ΑΕΛ επί του Pafilia Άτλαντα

Με νίκη της ΑΕΛ μέσα στην έδρα του Άτλαντα άνοιξε η αυλαία της 3ης αγωνιστικής για την 1η φάση του Πρωταθλήματος Γυναικών.

Η ομάδα της Λεμεσού κέρδισε με 66-38.

Στο ημίχρονο η νικήτρια είχε προηγηθεί με 34-16.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα η ΑΕΛ έφθασε στις τρεις νίκες μετά από ισάριθμες αναμετρήσεις και παραμένει στην κορυφή.

Κορυφαία για τη νικήτρια ήταν η Παπαλλά (16 πόντοι – 26 βαθμοί).

Σε αργούς ρυθμούς εξελίχθηκε η 1η περίοδος με τις δυο ομάδες να είναι γενικά άστοχες, αλλά με την ΑΕΛ να αποκτά ένα ελαφρύ προβάδισμα.

Έτσι στο 10` η φιλοξενούμενη ομάδα προηγήθηκε με 11-5.

Στη 2η περίοδο ο ρυθμός ήταν πιο γρήγορος, αλλά ειδικά με τη μετέπειτα νικήτρια να είναι πιο εύστοχη, ειδικά από κοντινές αποστάσεις.

Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα να ανεβαίνει σταθερά η διαφορά, πάντα για την ομάδα της ΑΕΛ, η οποία αφού προηγήθηκε με 22-10 στα μισά της 2ης περιόδου, με την ολοκλήρωση της ήταν μπροστά με 34-16.

Στην 3η περίοδο ο ρυθμός ήταν αργός όπως και στην πρώτη, αλλά με την ΑΕΛ να συντηρεί τη διαφορά πάνω από το +15 και ενώ οι Παπαλλά, Οικονομίδου έδιναν τους περισσότερους πόντους στην ομάδα τους.

Στο τέλος της 3ης περιόδου η ΑΕΛ προηγήθηκε με 48-27 και έτσι πολύ δύσκολα θα άλλαζαν τα δεδομένα ενόψει αυτής που απέμενε.

Η μετέπειτα νικήτρια ανέβασε ακόμη περισσότερο την υπέρ της διαφορά η οποία ξεπέρασε τους 25 πόντους και τελικά η ΑΕΛ έφθασε στη νίκη με 66-38.

Δεκάλεπτα: 05-11, 16-34, 27-48, 38-66.

Pafilia Άτλαντας (Θανάσης Μαστορής): Λουκαϊδου, Κυριάκου 10 (1), Ξενοφώντος 2, Nyitrai 2, Armwine 16 (2), Μερκούρη 2, Κουκλάδα, Θεότη 2, Νικοδήμου 2, Μιχαήλ, Παπαδημητρίου, Τσιέλεπου 2.

ΑΕΛ (Μιχάλης Κουνούνης): Mead 6, Raca 7 (2), Παπαλλά 16, Θεμιστοκλέους 7, Οικονομίδου 12, Κουκούρη, Φτερούδη 7, Αντωνίου 3 (1), Quinerly 8.