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Η αναμέτρηση Πετρολίνα ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ ξεχωρίζει στη 2η αγωνιστική της ECOMMBX Basket League

ΓΗΠΕΔΟ

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Με τις αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής συνεχίζεται η δράση στην ECOMMBX Basket League, με το πρόγραμμα να αρχίζει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και να ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.

Μετά την ολοκλήρωση της πρεμιέρας, Πετρολίνα ΑΕΚ, Κεραυνός Στροβόλου, Fabbrica Ε.Ν. Παραλιμνίου, ΕΘΑ Έγκωμης και ΑΠΟΕΛ μετρούν από μία νίκη και θα επιδιώξουν να δώσουν συνέχεια στο θετικό τους ξεκίνημα.

Η αυλαία της 2ης αγωνιστικής θα ανοίξει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 19:00, στο Γυμνάσιο Παλλουριώτισσας, όπου ο Αχιλλέας Καϊμακλίου θα υποδεχθεί τον DOMUS Απόλλωνα Λεμεσού. Οι δύο ομάδες προέρχονται από ήττες στην πρεμιέρα και θα αναζητήσουν την πρώτη τους επιτυχία στο φετινό πρωτάθλημα.

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στις 18:30, η TRIA EKA ΑΕΛ BC θα φιλοξενήσει τη Fabbrica Ε.Ν. Παραλιμνίου στην αίθουσα «Νίκος Σολομωνίδης». Η ομάδα της Λεμεσού, μετά την εκτός έδρας ήττα από τον ΑΠΟΕΛ με 80-73, θα επιδιώξει να αξιοποιήσει την έδρα της, απέναντι στην ΕΝΠ που άρχισε τις υποχρεώσεις της με νίκη 92-79 επί της Ανόρθωσης.

Δύο αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Κυριακής 18 Οκτωβρίου.

Στις 16:00, στο Κίτιον Αθλητικό Κέντρο, η πρωταθλήτρια Petrolina ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον ΑΠΟΕΛ, σε μία αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες που ξεκίνησαν νικηφόρα το πρωτάθλημα. Η ομάδα της Λάρνακας προέρχεται από την εκτός έδρας επικράτηση επί του DOMUS Απόλλωνα με 90-56, ενώ οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκωσίας είχαν επιβληθεί της TRIA EKA ΑΕΛ BC με 80-73.

Στις 17:00, στην αίθουσα «Κώστας Παπαέλληνας», ο Κεραυνός Στροβόλου θα αντιμετωπίσει τον ACRO4U Διγενή Ακρίτα Μόρφου. Οι ερυθροκίτρινοι πραγματοποίησαν δυναμικό ξεκίνημα, επικρατώντας του Αχιλλέα Καϊμακλίου με 95-62, ενώ ο Διγενής θα αναζητήσει την πρώτη του νίκη μετά την ήττα από την ΕΘΑ Έγκωμης με 76-65.

Η 2η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 19:00, με την Ανόρθωση Αμμοχώστου να υποδέχεται την ΕΘΑ Έγκωμης στην αίθουσα της Β' Τεχνικής Σχολής Λεμεσού. Η ομάδα της Αμμοχώστου θέλει να αντιδράσει μετά την ήττα της πρεμιέρας από την ΕΝΠ, ενώ η ΕΘΑ θα επιδιώξει να διπλασιάσει τις επιτυχίες της.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

19:00 | Αχιλλέας Καϊμακλίου - DOMUS Απόλλων Λεμεσού

Γυμνάσιο Παλλουριώτισσας

Τηλεοπτικά από Cytavision

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

18:30 | TRIA EKA ΑΕΛ BC - Fabbrica Ε.Ν. Παραλιμνίου

Αίθουσα «Νίκος Σολομωνίδης»

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

16:00 | Petrolina ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

Κίτιον Αθλητικό Κέντρο

17:00 | Κεραυνός Στροβόλου - ACRO4U Διγενής Ακρίτας Μόρφου

Αίθουσα «Κώστας Παπαέλληνας»

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου

19:00 | Ανόρθωση Αμμοχώστου - ΕΘΑ Έγκωμης

Αίθουσα Β' Τεχνικής Σχολής Λεμεσού

Τηλεοπτικά από Cytavision

 

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