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Με τη Sabbianco Ανόρθωση ολοκληρώνεται η εξαπλή εκπροσώπηση της Κύπρου στην Ευρώπη

ΓΗΠΕΔΟ

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Με τη συμμετοχή της Sabbianco Ανόρθωση στον δεύτερο γύρο του EHF European Cup, απέναντι στην ΑΕΚ Αθηνών, ολοκληρώνεται η εξαπλή εκπροσώπηση της Κύπρου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις χειροσφαίρισης για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Η πρωταθλήτρια Κύπρου, μετά και την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν 2026-27 κερδίζοντας τον Παρνασσό (34-33) στον αγώνα του Super Cup, θα βρεθεί στην Αθήνα για την ευρωπαϊκή της πρεμιέρα απέναντι στην ΑΕΚ Αθηνών, με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και να διατηρήσει ζωντανό το όνειρο μιας όσο το δυνατόν μακρύτερης πορείας στη διοργάνωση.

Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στις 15:00 στην Αθήνα, με την Ανόρθωση να επιδιώκει ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς. Η δεύτερη αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στη Λάρνακα και το στάδιο «Κίτιον».

Θυμίζουμε ότι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της φετινής περιόδου συμμετείχαν επίσης ο Παρνασσός και η Ομόνοια 29Μ στους άνδρες, καθώς και ο Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου, η Ε.Ν. Αθηένου και ο ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς στις γυναίκες, συμπληρώνοντας την εξαπλή κυπριακή παρουσία μαζί με τη Sabbianco Ανόρθωση.

Η συμμετοχή έξι ομάδων αποτελεί σημαντική παρουσία στην Ευρώπη για την κυπριακή χειροσφαίριση. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην προσπάθεια της ομάδα της Αμμοχώστου, με την ευχή το ευρωπαϊκό της ταξίδι να είναι όσο πιο μακρινό γίνεται και να φέρει νέες επιτυχίες για την ομάδα και το κυπριακό χάντμπολ.

 

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