Η αποστολή της Κύπρου για το FIFA U-15 World Cup & Festival 2026

Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία της FIFA με στόχο να δώσει σε όλες τις ομοσπονδίες-μέλη τη δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνή διοργάνωση, ακόμα και σε χώρες που δεν προκρίνονται σε παγκόσμια τουρνουά.

Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν 191 Εθνικές ομάδες από όλο τον κόσμο και οι ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή, πρέπει να είναι γεννημένοι το 2011 ή το 2012.

Η αποστολή της Εθνικής μας θα αναχωρήσει για το Μπακού την ερχόμενη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.

Προπονητής της ομάδας μας είναι ο Μιχάλης Μάρκου με συνεργάτη το Λάμπρο Λάμπρου.

Η αποστολή της Εθνικής μας αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές (γεννηθέντες το 2011):

ΑΕΚ Λάρνακας: Εφραίμ Κυριάκου

ΑΕΛ Λεμεσού: Ανδρέας Ζαρβός

Ανόρθωση Αμμοχώστου: Γεώργιος Χατζηγεωργίου

Αγία Νάπα: Ειρηναίος Κυριαζής

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Κωνσταντίνος Μαρκίδης

Απόλλων Λεμεσού: Γιώργος Χριστόδουλου, Παναγιώτης Αχιλλέως

Άρης Λεμεσού: Σταύρος Μπαμπαλιούτας

Εθνικός Άσσιας: Μάριος Ψυντρίδης

Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου: Γιάννης Τσολάκης, Χρίστος Κυριάκου

Ομόνοια Λευκωσίας: Ορέστης Στυλιανού

Πάφος F.C.: Ιάκωβος Νικολάου

Η Κύπρος κληρώθηκε στον όμιλο AD και θα αντιμετωπίσει στην πρώτη φάση τις ομάδες της Νιγηρίας, της Γκάμπιας, της Ιορδανίας, του Πακιστάν και του Νοτίου Σουδάν.

Το πρόγραμμα των αγώνων (σε ώρες Κύπρου)

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου

13:30 Κύπρος - Ιορδανία

Κυριακή, 25 Οκτωβρίου

11:45 Γκάμπια – Κύπρος

18:30 Πακιστάν – Κύπρος

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου

10:30 Κύπρος – Νιγηρία

17:15 Κύπρος - Νότιο Σουδάν

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε μορφή 8 εναντίον 8 και όχι με τις κλασικές 11άδες. Το κάθε παιχνίδι θα διαρκεί 40 λεπτά (δύο ημίχρονα των 20 λεπτών) και θα παίζεται σε γήπεδο μικρότερων διαστάσεων.

Με την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης, όλες οι ομάδες θα συνεχίσουν στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης που θα γίνει στις 28, 29 και 30 Οκτωβρίου, δίνοντας επιπλέον αγώνες μέχρι και την τελευταία ημέρα του τουρνουά, ανεξάρτητα από την κατάταξή τους.

Αναχωρήσεις για Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου για αεροδρόμιο Λάρνακας:

11:30 Από Πάφο, Στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης»

12:00 Από Λεμεσό, Τσίρειο Στάδιο

13:10 Από Παραλίμνι, Στάδιο «Τάσος Μάρκου»

13:15 Από Λευκωσία, Στάδιο ΓΣΠ (ξενοδοχείο Allegra)

14:00 Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας