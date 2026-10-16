Μάντσεστερ Σίτι: Αντιμέτωπη με ευρωπαϊκό αποκλεισμό έως και δέκα ετών!

Η ενδεχόμενη ποινή θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα δέκα χρόνια, εφόσον διατηρηθεί η καταδικαστική απόφαση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της έφεσης.

Η υπόθεση αφορά τις σοβαρές οικονομικές παραβάσεις για τις οποίες κατηγορείται ο αγγλικός σύλλογος στο πλαίσιο της μακροχρόνιας αντιπαράθεσής του με την Premier League. Οι καταγγελίες καλύπτουν την περίοδο από το 2009 έως το 2018 και περιλαμβάνουν συνολικά 115 φερόμενες παραβάσεις, με τη Σίτι να αρνείται τις κατηγορίες και να επιμένει στην αθωότητά της.

Η δικαστική διαμάχη βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Φεβρουάριο του 2023, ενώ η τελική έκβαση της υπόθεσης αναμένεται να καθορίσει το εύρος των πιθανών κυρώσεων. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι κατηγορίες, η ομάδα θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με βαριές ποινές, τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το σενάριο για επταετή έως δεκαετή αποκλεισμό

Σύμφωνα με τον Κολομβιανό δημοσιογράφο Σέσαρ Αουγκούστο Λοντόνιο, η UEFA φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να απαγορεύσει στη Μάντσεστερ Σίτι τη συμμετοχή σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για διάστημα από επτά έως δέκα χρόνια.

Όπως υποστήριξε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, μια τέτοια απόφαση θα σήμαινε πως οι «Πολίτες» δεν θα μπορούσαν να αγωνιστούν στο Champions League, στο Europa League ή στο Conference League για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και αν εξασφάλιζαν την πρόκριση μέσω των εγχώριων διοργανώσεων.

Προς το παρόν, ωστόσο, πρόκειται για πληροφορία που αποδίδεται στον συγκεκριμένο δημοσιογράφο και όχι για επίσημα ανακοινωμένη απόφαση της UEFA.

Οι πιθανές συνέπειες για τη Σίτι

Παράλληλα με το ενδεχόμενο ευρωπαϊκού αποκλεισμού, η Premier League αναμένεται να καθορίσει τις δικές της κυρώσεις, εφόσον η υπόθεση ολοκληρωθεί εις βάρος της αγγλικής ομάδας. Μεταξύ των πιθανών ποινών που έχουν συζητηθεί βρίσκονται η αφαίρεση βαθμών ή τίτλων, τα υψηλά χρηματικά πρόστιμα, η απαγόρευση μεταγραφών, ακόμη και ο υποβιβασμός.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά τον αγωνιστικό σχεδιασμό και τη μακροπρόθεσμη πορεία του συλλόγου, ο οποίος κατέκτησε το Champions League το 2023 και έχει καθιερωθεί ως μία από τις ισχυρότερες ομάδες της Ευρώπης.

Το κρίσιμο σημείο παραμένει η έκβαση της έφεσης και η οριστικοποίηση των αποφάσεων των αρμόδιων αρχών. Μέχρι τότε, το ενδεχόμενο αποκλεισμού της Μάντσεστερ Σίτι από την Ευρώπη για έως και μία δεκαετία παραμένει ένα σενάριο που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

sdna.gr