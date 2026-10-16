Γράφει ιστορία ο Παυλίδης - Εγινε ο τέταρτος ξένος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία της Μπενφίκα

Αυτά που κάνει ο Βαγγέλης Παυλίδης στην Πορτογαλία με τη φανέλα της Μπενφίκα είναι μυθικά. Ο διεθνής φορ βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, αυτή τη φορά απέναντι στην Σέλτικ για το Europa League.

Ο 27χρονος φορ των «Αετών» πέρασε ως αλλαγή στο ματς και σκόραρε στο 89ο λεπτό της αναμέτρησης, διαμορφώνοντας το 4-1 για την ομάδα του. Κάπως έτσι ο Παυλίδης έφτασε συνολικά τα 75 γκολ με τη φανέλα της Μπενφίκα, επίδοση που τον φέρνει στην τέταρτη θέση των κορυφαίων ξένων σκόρερ στην ιστορία του πορτογαλικού συλλόγου.

Πρόκειται για ένα ξεχωριστό επίτευγμα, το οποίο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι χρειάστηκε 125 συμμετοχές για να φτάσει σε αυτόν τον αριθμό. Ο διεθνής φορ σκοράρει κατά μέσο όρο 0,6 γκολ ανά παιχνίδι, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα με την οποία δίνει λύσεις στην επίθεση της Μπενφίκα.

Η συνεισφορά του, πάντως, επεκτείνεται και στη δημιουργία. Στο ίδιο διάστημα έχει μοιράσει 21 ασίστ, φτάνοντας τις 96 άμεσες συμμετοχές σε γκολ σε 125 αναμετρήσεις. Με τη φετινή του συγκομιδή να έχει ήδη φτάσει τα 15 τέρματα, ο Παυλίδης δίνει συνέχεια στην παραγωγική παρουσία του στην Πορτογαλία. Η αναρρίχησή του στην ιστορική λίστα των ξένων σκόρερ της Μπενφίκα αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση της εξέλιξής του και ενισχύει τη θέση του ανάμεσα στους επιθετικούς που ξεχωρίζουν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Benfica, dün akşam Celtic'i ezdi geçti! — Jhon Duran, penaltı kazandı ve 2 gol attı. — Gianluca Prestianni, 2 asist yaptı. — Vangelis Pavlidis, 15 maçta 15. golünü attı. https://t.co/VXdwd4sA7K — Portekiz Futbolu 🇵🇹🇹🇷 (@NosFutebol) October 16, 2026

ATHLETIKO.GR