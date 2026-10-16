ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γράφει ιστορία ο Παυλίδης - Εγινε ο τέταρτος ξένος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία της Μπενφίκα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε και απέναντι στη Σέλτικ, έφτασε τα 75 γκολ με την Μπενφίκα και ανέβηκε στην τέταρτη θέση των κορυφαίων ξένων σκόρερ στην ιστορία των «Αετών».

Αυτά που κάνει ο Βαγγέλης Παυλίδης στην Πορτογαλία με τη φανέλα της Μπενφίκα είναι μυθικά. Ο διεθνής φορ βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, αυτή τη φορά απέναντι στην Σέλτικ για το Europa League.

Ο 27χρονος φορ των «Αετών» πέρασε ως αλλαγή στο ματς και σκόραρε στο 89ο λεπτό της αναμέτρησης, διαμορφώνοντας το 4-1 για την ομάδα του. Κάπως έτσι ο Παυλίδης έφτασε συνολικά τα 75 γκολ με τη φανέλα της Μπενφίκα, επίδοση που τον φέρνει στην τέταρτη θέση των κορυφαίων ξένων σκόρερ στην ιστορία του πορτογαλικού συλλόγου.

Πρόκειται για ένα ξεχωριστό επίτευγμα, το οποίο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι χρειάστηκε 125 συμμετοχές για να φτάσει σε αυτόν τον αριθμό. Ο διεθνής φορ σκοράρει κατά μέσο όρο 0,6 γκολ ανά παιχνίδι, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα με την οποία δίνει λύσεις στην επίθεση της Μπενφίκα.

Η συνεισφορά του, πάντως, επεκτείνεται και στη δημιουργία. Στο ίδιο διάστημα έχει μοιράσει 21 ασίστ, φτάνοντας τις 96 άμεσες συμμετοχές σε γκολ σε 125 αναμετρήσεις. Με τη φετινή του συγκομιδή να έχει ήδη φτάσει τα 15 τέρματα, ο Παυλίδης δίνει συνέχεια στην παραγωγική παρουσία του στην Πορτογαλία. Η αναρρίχησή του στην ιστορική λίστα των ξένων σκόρερ της Μπενφίκα αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση της εξέλιξής του και ενισχύει τη θέση του ανάμεσα στους επιθετικούς που ξεχωρίζουν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

ATHLETIKO.GR 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΑλλα ΠρωταθληματαΕυρωπαικες Διοργανωσεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Nα πετύχει η ένατη απόπειρα!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ετοιμάζεται για 11άδα ο Μράμπτι

ΑΕΚ

|

Category image

Η Σαραγόσα απειλεί να μπλοκάρει τη μεταγραφή του Αντάι Μάρα στους Θάντερ

NBA

|

Category image

Το Άμπου Ντάμπι επιμένει ότι ο «τελικός» της F1 θα γίνει κανονικά

AUTO MOTO

|

Category image

Μετωπική σύγκρουση ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον πρόεδρο της LaLiga

La Liga

|

Category image

Απορρίφθηκε η πρώτη έφεση για την τιμωρία του Βινίσιους

La Liga

|

Category image

Απολογήθηκε αυτοπροσώπως ο Ντόρσεϊ, εμφανίστηκε μετανιωμένος

EUROLEAGUE

|

Category image

Δεν έχει χρόνο για απογοήτευση, μόνο για δουλειά

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Πάτσο αποφεύγει τις κάρτες, όπως ο διάολος το λιβάνι!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

ΚΟΑ: Ολοκληρώθηκε το πρώτο ορόσημο για την αναβάθμιση των συστημάτων CCTV σταδίων

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το... βιολί του ο Τάνκοβιτς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Λύθηκε το θέμα με Μαρτίνες, διαθέσιμος ενόψει Λιντς

Premier League

|

Category image

Ο Μπέλινγχαμ ετοιμάζεται να επεκτείνει το συμβόλαιό του

La Liga

|

Category image

Ο Μαρτίνες άνοιξε τον… ασκό του Αιόλου και έφερε στην επιφάνεια τα προβλήματα της Γιουνάιτεντ!

Premier League

|

Category image

Το... ημερολόγιο ενός «Καπετάνιου»

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη