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Άναψαν τα αίματα στο ΓΣΠ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η φάση τυ 70ου λεπτού

Άναψαν τα αίματα στο ΓΣΠ, στο 70ο λεπτό του αγώνα ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Νέα Σαλαμίνα και ενώ το σκορ ήταν στο 1-1.

Ποδοσφαιριστής των ερυθρολεύκων έπεσε στο έδαφος λόγω τραυματισμού, οι γαλαζοκίτρινοι συνέχισαν στο παιχνίδι και εκδήλωσαν επιθετική ενέργεια, γεγονός που ξεσήκωσε τους φιλοξενούμενους σε πάγκο και όχι μόνο. Μάλιστα, ο Βάρο πήγε να ζητήσει τον λόγο από τον Σάστρε, προκλήθηκε ένταση κι έτσι αμφότεροι δέχθηκαν κίτρινη κάρτα. 

Για 3-4 λεπτά δεν είδαμε μπάλα, παρά μόνο τον Μάριο Χριστοφόρου να προσπαθεί να... σβήσει τις φωτιές σε γήπεδο και πάγκους. 

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