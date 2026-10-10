Άναψαν τα αίματα στο ΓΣΠ, στο 70ο λεπτό του αγώνα ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Νέα Σαλαμίνα και ενώ το σκορ ήταν στο 1-1.

Ποδοσφαιριστής των ερυθρολεύκων έπεσε στο έδαφος λόγω τραυματισμού, οι γαλαζοκίτρινοι συνέχισαν στο παιχνίδι και εκδήλωσαν επιθετική ενέργεια, γεγονός που ξεσήκωσε τους φιλοξενούμενους σε πάγκο και όχι μόνο. Μάλιστα, ο Βάρο πήγε να ζητήσει τον λόγο από τον Σάστρε, προκλήθηκε ένταση κι έτσι αμφότεροι δέχθηκαν κίτρινη κάρτα.

Για 3-4 λεπτά δεν είδαμε μπάλα, παρά μόνο τον Μάριο Χριστοφόρου να προσπαθεί να... σβήσει τις φωτιές σε γήπεδο και πάγκους.