Λόπεθ: «Το ποδόσφαιρο είναι ξανά άδικο με τη Νέα Σαλαμίνα»

Απογοητευμένος με το αποτέλεσμα παρουσιάστηκε ο Λόπεθ, μετά την ήττα της Νέας Σαλαμίνας από τον ΑΠΟΕΛ.

Αναλυτικά: «Το ποδόσφαιρο είναι ξανά άδικο με τη Νέα Σαλαμίνα. Χάσαμε και στο παιχνίδι με την ΑΕΛ στις καθυστερήσεις, κι απόψε το ίδιο. Τους κλείσαμε, κάναμε καλή δουλειά. Παίξαμε με έξι Κύπριους στην ενδεκάδα. Τρομερή προσπάθεια, βρήκαμε ευκαιρίες στο παιχνίδι. Είμαι ευχαριστημένος και περήφανος από την προσπάθεια. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο αλλά πρέπει να είμαστε πιο ουσιαστικοί για να κερδίζουμε βαθμούς».