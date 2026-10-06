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Εντυπωσιακή ευρωπαϊκή πρεμιέρα για την TRIA EKA ΑΕΛ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Εντυπωσιακή ήταν η είσοδος της TRIA EKA ΑΕΛ στη διοργάνωση της European North Basketball League!

Η ομάδα της Λεμεσού πραγματοποιώντας μιαν εξαιρετική εμφάνιση, κέρδισε εκτός έδρας τη Βουλγάρικη BC Spartak Pleven με 79-61 βάζοντας έτσι από την πρεμιέρα των αγώνων του ομίλου της, παρακαταθήκη για να προκριθεί στην επόμενη φάση, από τη στιγμή που κέρδισε εκτός έδρας!

Η ΑΕΛ που είχε προηγηθεί στο ημίχρονο με 41-24, με κύριο όπλο την αμυντική της προσήλωση, είχε το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του 40λεπτου, για να φθάσει τελικά σε μιαν δίκαιη επικράτηση.

Δυναμικό ήταν το μπάσιμο της ΑΕΛ στην αναμέτρηση καθώς προηγήθηκε στην αρχή με 8-0, τη στιγμή που η άμυνα της είχε περιορίσει αισθητά την παραγωγικότητα των γηπεδούχων.

Με κύρια λύση στην επίθεση, η ΑΕΛ προηγήθηκε στο 10λεπτο με 22-9.

Η ανασταλτική προσήλωση που ήταν το σημαντικότερο αγωνιστικό όπλο για την ΑΕΛ, ήταν το στοιχείο που την κράτησε σε απόσταση ασφαλείας και κατά τη 2η περίοδο και ενώ η Spartak, πάλευε με διάφορους τρόπους για να πλησιάσει, χωρίς όμως να το καταφέρει σε σημαντικό βαθμό.

Κρατώντας λοιπόν τη διαφορά σταθερά πάνω από το +12, η ΑΕΛ προηγήθηκε στο 20` με 41-24.

Περί τα μισά της 3ης περιόδου η διαφορά ανέβηκε στο +18 (50-32) πάντα για την ΑΕΛ, αλλά προς τα τελικά χρονικά της σημεία, η Βουλγάρικη ομάδα μείωσε στο -12 (57-45), αλλά με την ολοκλήρωση της, οι Γαλαζοκίτρινοι προηγήθηκαν με 59-45, χάριν κυρίως στις λύσεις που έδινε στην επίθεση ο Bailey.

Όσο για την 4η περίοδο, το άνοιγμα της διαφοράς από πλευράς ΑΕΛ, το οποίο λίγο μετά το 35`, έφθασε στους 24 πόντους (73-49), ήταν το καθοριστικό, που μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία τα τελικά χρονικά σημεία, ευχάριστη διαδικασία για την ομάδα της Λεμεσού που τελικά έφθασε στη νίκη με 79-61.

Δεκάλεπτα: 09-22, 24-41, 45-59, 61-79.

BC Spartak Pleven: Mccloud 17 (1), Williams 8, Lepipchev 2, Worster 9, Matushev 8 (1), Titkov 8 (2), Tsekov, Sorak 6, Mihaylov 3 (1), Ivanov.

TRIA EKA ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Clark 17 (2), Bailey 18 (2), Johnson 14 (2), Glover 10, Carry 9 (1), Φουλλίδης, Χριστοδούλου, McClure 4, Αρμακόλας 4, Κωνσταντίνου, Faye 1, Γεωργίου 2.

 

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