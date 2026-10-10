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Παναθηναϊκός με σπασμένα φρένα, έπιασε… αιχμάλωτο τον Προμηθέα στην Πάτρα

ΓΗΠΕΔΟ

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Με την άμυνα της να τσακίζει κόκκαλα, η ομάδα του Ομπράντοβιτς «αιχμαλώτισε» τον Προμηθέα

Άμυνα «αιχμαλωσία» και περίπατος για τον Παναθηναϊκό στην Πάτρα! Δυο ημέρες μετά τη σαρωτική επικράτηση επί της Φενέρ και το 4/4 στη EuroLeague, οι «πράσινοι» διέλυσαν τον Προμηθέα με σκορ 84-59 και έκαναν το 2-0 στη Stoiximan GBL!

Φοβερή εικόνα από την ομάδα του Ομπράντοβιτς η οποία δεν άφηνε τους παίκτες του Βόβορα να βρουν εύκολα τον δρόμο προς το καλάθι, την στιγμή που ο Σέρβος τεχνικός έδωσε χρόνο σε Φαλ, αλλά και σε Χουάντσο μετά την επιστροφή του στα παρκέ. Αρνητικό ρεκόρ για τον Προμηθέα, ο οποίος ξεκινά για πρώτη φορά στην ιστορία του με 0/2 στη Stoiximan GBL.

Πλουραλισμός και επιθετικά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε πέντε διψήφιους με τους Χέιζ-Ντέιβις και Φρανσίσκο να πετυχαίνουν 12 πόντους έκαστως, ενώ Μήτογλου και Ρογκαβόπουλος με 10 και Μωραΐτης με 11 πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση.

Από το «ναυάγιο» του Προμηθέα, ξεχώρισε ο Κόλμαν που είχε 15 πόντους, ενώ ο Αρμς με 10 και Κουλμπόκα με επτά, ήταν οι πρώτοι σκόρερ για την ομάδα του Βόβορα.

Τα δεκάλεπτα: 7-21, 26-42, 40-70, 59-84

sport-fm.gr

 

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