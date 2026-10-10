Γκιγιέρμο Ρόμο: «Τα θετικά στοιχεία μας δίνουν αισιοδοξία»

Εμφανώς δυσαρεστημένος ο προπονητής της Krasava Ένωση Νέων Ύψωνα, Γκιγιέρμο Ρόμο, από την ήττα στο «Αμμόχωστος» από τον Απόλλωνα, δήλωσε τα ακόλουθα στη συνέντευξη Τύπου:

«Είναι απογοητευτικό για την ομάδα μας, η οποία δεν πήρε ούτε έναν βαθμό από τον αγώνα. Είχαμε μία καλή εμφάνιση, οι ποδοφαιριστές μου προσπάθησαν, έφτιαξαν ευκαιρίες για να προηγηθούν μετά την ισοφάριση. Υπάρχουν θετικά από την εμφάνιση, παρόλο που δεν πήραμε κανέναν βαθμό. Τα θετικά στοιχεία μας δίνουν αισιοδοξία για τη συνέχεια, έτσι ώστε να πάρουμε κάποιους βαθμούς».