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Νικηφόρο ξεκίνημα για την ΕΘΑ

ΓΗΠΕΔΟ

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Με νίκη για την ΕΘΑ άνοιξε η αυλαία της 1ης φάσης για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 του Πρωταθλήματος της ECOMMBX Basket League.

Μετά την αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Τ. Παπαδόπουλος-Ελευθερία», οι Κιτρινόμαυροι κέρδισαν τον ACR4U Διγενή με 76-65.

Στο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι είχαν προηγηθεί με 31-28, αλλά ειδικά από το 25` και μετά η ΕΘΑ ήταν καλύτερη και έτσι έφθασε στη νίκη.

Κορυφαίος της νικήτριας ήταν ο Seales (31 πόντοι – 25 βαθμοί).

Σε γρήγορο τέμπο εξελίχθηκε το πρώτο κομμάτι της αναμέτρησης, με το Διγενή να έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα στα ξεκινήματα.

Όμως από το 5` και μετά η ΕΘΑ ήταν καλύτερη και έτσι προσπέρασε με 17-10 κάτι που συνέβη λίγο μετά το 6`.

Ο Διγενής αντέδρασε και με 7-0 σερί ισοφάρισε σε 17-17, πριν το 19-17 που ήταν το αποτέλεσμα με το οποίο η ΕΘΑ προηγήθηκε στο 10`.

Η γηπεδούχος ξεκίνησε καλύτερα στη 2η περίοδο, παρότι ο ρυθμός ήταν πιο αργός σε σχέση με το πρώτο κομμάτι.

Χάριν στην παραγωγικότητα των Seales και Saintilus, η ΕΘΑ προηγήθηκε με 26-19 λίγο μετά το 15`.

Ο Διγενής έριξε τη διαφορά στον πόντο (26-25) και με το τέλος του ημιχρόνου προηγήθηκε με 31-28.

Στις αρχές της 3ης περιόδου ο Διγενής προηγήθηκε με 36-28, ενώ στη συνέχεια και για πρώτη φορά, η διαφορά έφθασε στο +10 και ήταν για το Διγενή που προηγήθηκε με 40-30.

Χάριν σε 8 συνεχόμενους πόντους του Seales η ΕΘΑ μείωσε σε 44-42, ενώ λίγο μετά έριξε τη διαφορά στον πόντο (46-45)!

Με τη λήξη του χρόνου για την 3η περίοδο η ΕΘΑ προσπέρασε με 50-48.

Στην αρχή της 4ης περιόδου οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 54-49 και λίγο μετά, με 59-51.  

Το προβάδισμα της γηπεδούχου έφθασε και στο +11 (64-53) με τον Seales να δίνει συνεχώς λύσεις στην ομάδα του και παρά την προσπάθεια του Διγενή για να επανέλθει, τελικά η ΕΘΑ έφθασε στη νίκη με 76-65

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