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Καθάρισε από τη μισάωρο την Πάρμα και παρέμεινε κορυφή η Ίντερ

ΓΗΠΕΔΟ

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Επικράτησε άνετα με σκορ 4-0 στο «Τζουζέπε Μεάτσα»

Με νίκη και πολύ καλή εμφάνιση συνδυάστηκε επιστροφή της Ίντερ στην αγωνιστική δράση μετά και την επανέναρξη των εθνικών πρωταθλημάτων.

Οι «νερατζούρι» είχαν ένα ήσυχο βράδυ στο «Τζουζέπε Μεάτσα» με το σύνολο του Κρίστιαν Κίβου να επικρατεί άνετα με σκορ 3-0 της Πάρμα για την 6η αγωνιστική της Serie A, παραμένοντας για μία ακόμη εβδομάδα στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Η... σεμνή τελετή έλαβε τέλος από το πρώτο κιόλας μισάωρο του αγώνα, όταν οι Σούτσιτς (13'), Τσαλχάνογλου (18') και Τουράμ (31') διαμόρφωσαν το τελικό σκορ, με τους γηπεδούχους έκτοτε να κάνουν διαχείριση δυνάμεων.

Με το τρίποντο αυτό η Ίντερ παρέμεινε στην πρώτη θέση με 16 βαθμούς και πλέον περιμένει να μάθει αύριο αν θα έχει συγκάτοικους τη Ρόμα και Λάτσιο που έχουν 13 βαθμούς με ματς λιγότερο.

sport-fm.gr

 

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