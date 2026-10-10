Ο Ντάλσιο πήρε από το... χέρι τον ΑΠΟΕΛ και τον οδήγησε στη νίκη

Στο τέλος... μίλησε ο Ντάλσιο!

Ο ΑΠΟΕΛ επικράτησε 2-1 της Νέας Σαλαμίνας στο ΓΣΠ, για την 5η αγωνιστική και επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα! Οι γαλαζοκίτρινοι κατάφεραν να φτάσουν στη νίκη μετά από... buzzer beater στο 90'+1 του Ντάλσιο, το οποίο ήταν αρκετό για να χαρίσει στην ομάδα του το τρίποντο. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα της πρωτεύουσας έχει πλέον 7 βαθμούς, ενώ η αντίστοιχη της Αμμοχώστου έμεινε στους 4.

Όσον αφορά στο παιχνίδι, είχε δύο... πρόσωπα. Στο πρώτο μέρος οι φάσεις ήταν ελάχιστες και ο ρυθμός μέτριος. Ο ΑΠΟΕΛ κατάφερε να προηγηθεί με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πεδρόσο, καθώς προηγήθηκε ανατροπή του Λημνιού από τον Βάρο.

Το δεύτερο 45λεπτο είχε εντελώς διαφορετική μορφή. Η Νέα Σαλαμίνα μπήκε φουριόζα, είχε την κατοχή, κέρδισε μέτρα και έφερε το παιχνίδι στα ίσα με κεφαλιά του Αλταΐρ. Από την άλλη, το σύνολο του Παπαδόπουλου έσπασε τα... δοκάρια (κατέγραψε δύο) και χρειάστηκαν οι καθυστερήσεις ώστε να φτάσει στο τρίποντο με ήρωα τον Ντάλσιο.

Στη συνέχεια (6η αγωνιστική), ο ΑΠΟΕΛ θα αναμετρηθεί με την Πάφο εκτός έδρας (19/10), ενώ η Νέα Σαλαμίνα θα φιλοξενηθεί από τον Απόλλωνα (17/10).

Το LIVE της αναμέτρησης

90'+5 Τέλος του αγώνα.

90'+1 ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ! Ο Λημνιός χόρεψε την άμυνα των γηπεδούχων, έδωσε στον Ντάλσιο ο οποίος με συρτό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

80' Δοκάρι ξανά για τον ΑΠΟΕΛ σε πλασέ του Μαρκίνιος.

70' Πλασέ του Μπακασέτα, μόλις έξω η μπάλα!

64' Κεφαλιά του Γεωργίου, μάζεψε πολύ δύσκολα με διπλή προσπάθεια ο Βάρο.

53' ΓΚΟΛ για τη Νέα Σαλαμίνα! Κεφαλιά του Αλταΐρ και 1-1 στο ΓΣΠ.

52' Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα μετά από σκαστή κεφαλιά του Χριστοδούλου, έδιωξε εντυπωσιακά ο Μπέλετς.

50' Δοκάρι για τον ΑΠΟΕΛ μετά από συρτό σουτ του Μπακασέτα.

48' Μακρινό δυνατό σουτ του Κονατέ, απέκρουσε δύσκολα ο Μπέλετς.

46' Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο.

45'+3 Τέλος πρώτου μέρους.

45' Τεράστια φάση για τον ΑΠΟΕΛ, με τον Τζούρισιτς να κάνει το πλασέ και τον κίπερ της Νέας Σαλαμίνας να αποκρούει ασταθώς. Η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και ο Βάρο μάζεψε σταθερά.

43' Ο Πεδρόσο δεν πρόλαβε για το πλασέ, καθώς τον πρόλαβε ο αντίπαλος και απομάκρυνε.

21' ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ! Ο Πεδρόσο ευστόχησε από την άσπρη βούλα.

19' Πέναλτι για τον ΑΠΟΕΛ! Ι Βάρο ανέτρεψε τον Λημνιό εντός περιοχής και ο ρέφερι έδειξε αμέσως την άσπρη βούλα.

10' Πρώτη τελική στο παιχνίδι με συρτό σουτ του Σάστρε, απέκρουσε ο Βάρο σταθερά.

1' Σέντρα στο ΓΣΠ!

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Σάστρε (75′ Μαρκίνιος), Kαρίγιο, Αγγελόπουλος, Σταφυλίδης, Ντάλσιο, Μπαράκ (90'+2 Πέρετς) Μπακασέτας (75′ Μαντσίνι), Λημνιός, Τζούρισιτς (60′ Γεωργίου), Πεδρόσο (90'+2 Βρόντης).

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Βάρο, Ηλία (63′ Φιλιώτης), Αρτυματάς, Μιχαήλ, Ανέν, Χριστοδούλου, Κιντιγιά (45′ Κονατέ), Γερολέμου (76′ Λαμπρόπουλος), Γκράντσιρ (81′ Μανού), Μπαλντέ, Λουκά (63′ Ποβέδα).

ΣΚΟΡΕΡ: 21' Πεδρόσο (πέν.), 90'+1 Ντάλσιο / 53' Αλταΐρ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 67' Μπαράκ, 73' Σάστρε, 78' Σταφυλίδης, 90'+1 Μαρκίνιος / 60' Ηλία, 62' Κονατέ, 75' Βάρο

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Gianluca Aureliano

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας