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«Στόχος μας είναι το πρωτάθλημα» - Κύριος χορηγός ο Παν.Συ.Φι ΑΠΟΕΛ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Δόθηκε το σύνθημα

Παρουσιάστηκε στον Αρχάγγελο η καλαθοσφαιρική ομάδα του ΑΠΟΕΛ, ενόψει της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Το παρών τους έδωσαν οι πρόεδρος του Σωματείου Κώστας Σχίζας, ο προπονητής Νικόλας Παπαδόπουλος αλλά και ο Αρχηγός, Πέτρος Παπαμιχαήλ. Μάλιστα, γνωστοποιήθηκε πως μέγας χορηγός του τμήματος, είναι ο Παν.Συ.Φι ΑΠΟΕΛ.

«Σε μια χρονιά που κλείνουμε 100 χρόνια ζωής δεν έχουμε δικαίωμα να μην έχουμε ψηλούς στόχους. Έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα που έχει ποιότητα, χαρακτήρα και έχουμε στόχο να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Θέλω να σταθώ στον κύριο χορηγό της ομάδας μας τον Παν.Συ.Φι ΑΠΟΕΛ. Αποδεικνύουν έμπρακτα τι σημαίνει ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ και στηρίζει έμπρακτα την ομάδα. Εύχομαι μια καλή χρονιά με επιτυχίες χωρίς τραυματισμούς και όμορφο θέαμα από όλες τις ομάδες. Στους καλαθοσφαιριστές λέω να παλεύουν με πάθος και να έχουν υπόψιν ότι εκπροσωπούν ένα αιώνα ιστορίας», ήταν το αρχικό σχόλιο του Σχίζα.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Παπαδόπουλος: «Ευχαριστώ την ομάδα για τη στήριξη και την τιμή να είμαι προπονητής στα 100 χρόνια. Θέλαμε να ενισχύσουμε το κυπριακό στοιχείο. Φέραμε πίσω τον Κωνσταντίνο Σιμιτζή μετά από τρία χρόνια καριέρας στην ΑΕΚ στην Ελλάδα. Παρέμειναν και αρκετοί Κύπριοι και ελπίζουμε να είναι ακόμα καλύτεροι. Στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Θέλω να κάνω κάλεσμα στον κόσμο να επιστρέψει στα κλειστά και να κάνουμε μια νέα αρχή».

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