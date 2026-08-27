Ιδανική αρχή για την Κύπρο, κέρδισε εντός έδρας την Αυστρία

Με εντυπωσιακό τρόπο μπήκε η Εθνική Ανδρών καλαθόσφαιρας στην προ-προκριματικά φάση του FIBA EuroBasket 2029, επικρατώντας εντός έδρας με 77-72 της Αυστρίας, σε αγώνα που έγινε στο στάδιο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ο Φίλιππος Τίγκας, ο οποίος πέτυχε 25, ενώ διψήφιο αριθμό πόντων είχε ο αδελφός του, Στέφανος Τίγκας (15), όπως και οι Ιωάννης Πασιαλής (13) και Παναγιώτης Παυλίδης (10).

Οι επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος είναι στο δεύτερο «παράθυρο» τον Νοέμβριο του 2026, οπότε θα αντιμετωπίσει εκτός τόσο τη Βόρεια Μακεδονία όσο και την Αυστρία.

Τα δεκάλεπτα: 16-20, 36-41, 56-55, 77-72

Κύπρος (Παναγιώτης Γιανναράς): Πασιαλής 13 (1), Μιχαήλ 8, Ηλιάδης, Γιανναράς 4, Κουμής 2, Φ. Τίγκας 25 (1), Σ. Τίγκας 15 (3), Παυλίδης 10, Μαντοβάνη.